Fast 700 Unterschriften bei einer Petition für das Südstadt-Center – morgen ist ein Bürgerdialog

Bereits hunderte Menschen fordern Oberbürgermeister Vogt mit ihrer Unterschrift auf, sich für das Südstadt Center einzusetzen. Auf einem Bürgerdialog wird es deshalb weiteren Raum für Gespräche geben. Die Petition „Wie retten wir das Südstadt Center?“ können Bürgerinnen und Bürger weiter online unterschreiben: https://openpetition.de/!suedstadtcenter

Das Stadtteilzentrum ist für die Versorgung von 28.000 Menschen entscheidend. Landtagskandidat Julius Neumann (SPD) hatte die Aktion daher in der vergangenen Woche gestartet und die Rote Karte gezeigt. Er fordert Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt mit einer Petition auf, das Center zur Chefsache zu machen. „Fast 300 emotionale Kommentare zeigen, wie wichtig das Südstadt Center für unseren Süden ist. Viele Menschen und Firmen haben sich gemeldet und erwarten, dass unser Oberbürgermeister sich für uns einsetzt“, zieht Neumann ein Zwischenfazit.

Am 27.11. lädt Neumann außerdem herzlich zum Bürgerdialog („Halbzeitgespräch“). Start ist um 19:00 Uhr im Gesundheitszentrum Silberhöhe (4. Ebene). Dort geht es um Austausch, Vernetzung und mögliche weitere Schritte rund um das Südstadt Center.