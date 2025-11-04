Du bist Halle

Stadtteilbibliothek im Südstadtcenter: Stadt will Standort “so schnell wie möglich aufgeben”

von · 4. November 2025

5 Antworten

  1. Hobbysoziologe sagt:
    4. November 2025 um 19:48 Uhr

    Für Südstadt und Silberhöhe ist ein Stadtteilbibliothek wirklich wichtig und sollte in dem Gebiet nicht so einfach aufgegeben werden.

  2. martin sagt:
    4. November 2025 um 21:33 Uhr

    kann die Bibliothek nicht zum Erdgeschoss in eine leere Ladenfläche ziehen? Da könnte eine gemütliche Leseecke rein, würde ein prominenter Ort sein und dem gesamten Center eine bessere Aufenthaltsqualität geben.

    • Pseudonüm sagt:
      4. November 2025 um 22:40 Uhr

      Haben Sie den Artikel gelesen oder andere zu dem Center? Wenn die Heizung abgestellt und das Center verdreckt ist, kann man wohl schlecht einfach ne Etage tiefer ziehen. Kalt ist es dort genauso. Eine Stadtteilbibliothek muss sicher auch ein paar Auflagen erfüllen. Vielleicht nutzt der Standort auch die bisweilen geschlossenen oder schmutzigen Toiletten für ihre Besucher.

    • Pittiplatsch sagt:
      4. November 2025 um 22:58 Uhr

      Leider bezahlen die Mieter (lt. Vogt) ihre Nebenkosten nicht, daher wurde die Fernwärme abgestellt. Ich glaube nicht das es dort angenehm ist.

  3. Detlef sagt:
    5. November 2025 um 00:12 Uhr

    Das Südstadtcenter wird wohl bald komplett zu machen.

