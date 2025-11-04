Stadtteilbibliothek im Südstadtcenter: Stadt will Standort “so schnell wie möglich aufgeben”

Im Einkaufszentrum am Südstadtring gibt es auch eine Niederlassung der Stadtbibliothek – dort ist die Stadtteilbibliothek Süd zu finden. Zwar hat die Stadt schon vor einigen Monaten erklärt, die Einrichtung solle bald ausziehen. Grund ist der allgemeine Zustand im Einkaufszentrum mit Müll und Vandalismus, öfter gehen die Aufzüge nicht, nun ist die Fernwärme abgestellt. Doch bislang hat sich noch nichts getan.

“Wir sind sehr unzufrieden mit dem Gebäude”, sagte Kulturdezernentin Judith Marquardt im Kulturausschuss. Man wolle den Standort, “so schnell wie möglich aufgeben.” Allerdings habe man bislang noch keinen alternativen Standort gefunden.