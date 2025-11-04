Stadtteilbibliothek im Südstadtcenter: Stadt will Standort “so schnell wie möglich aufgeben”
Im Einkaufszentrum am Südstadtring gibt es auch eine Niederlassung der Stadtbibliothek – dort ist die Stadtteilbibliothek Süd zu finden. Zwar hat die Stadt schon vor einigen Monaten erklärt, die Einrichtung solle bald ausziehen. Grund ist der allgemeine Zustand im Einkaufszentrum mit Müll und Vandalismus, öfter gehen die Aufzüge nicht, nun ist die Fernwärme abgestellt. Doch bislang hat sich noch nichts getan.
“Wir sind sehr unzufrieden mit dem Gebäude”, sagte Kulturdezernentin Judith Marquardt im Kulturausschuss. Man wolle den Standort, “so schnell wie möglich aufgeben.” Allerdings habe man bislang noch keinen alternativen Standort gefunden.
Für Südstadt und Silberhöhe ist ein Stadtteilbibliothek wirklich wichtig und sollte in dem Gebiet nicht so einfach aufgegeben werden.
kann die Bibliothek nicht zum Erdgeschoss in eine leere Ladenfläche ziehen? Da könnte eine gemütliche Leseecke rein, würde ein prominenter Ort sein und dem gesamten Center eine bessere Aufenthaltsqualität geben.
Haben Sie den Artikel gelesen oder andere zu dem Center? Wenn die Heizung abgestellt und das Center verdreckt ist, kann man wohl schlecht einfach ne Etage tiefer ziehen. Kalt ist es dort genauso. Eine Stadtteilbibliothek muss sicher auch ein paar Auflagen erfüllen. Vielleicht nutzt der Standort auch die bisweilen geschlossenen oder schmutzigen Toiletten für ihre Besucher.
Leider bezahlen die Mieter (lt. Vogt) ihre Nebenkosten nicht, daher wurde die Fernwärme abgestellt. Ich glaube nicht das es dort angenehm ist.
Das Südstadtcenter wird wohl bald komplett zu machen.