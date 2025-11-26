Störungen bei den Straßenbahn-Schleusen am Marktplatz: Hohe Taktfolge als Herausforderung, Problem lokalisiert

Am Dienstagabend sind bei den Straßenbahnschleusen auf dem Marktplatz in Halle (Saale) Probleme aufgetreten. Die Schranken öffneten sich teilweise nicht, es kam zu erheblichen Verspätungen.

“Beim erstmaligen Einsatz der Schleusenanlage am halleschen Weihnachtsmarkt kam es gestern zu zeitweisen Ausfällen”, sagt Stadtwerke-Sprecherin Iris Rudolph. “Da die Anlage zuvor nicht unter realen Bedingungen getestet werden konnte, befinden wir uns noch in einer Anlaufphase.”

Das Problem selbst sei bereits lokalisiert, Fachfirmen arbeiten mit Hochdruck an der Optimierung. “Eine besondere Herausforderung bleibt die hohe Taktdichte der täglich über den Marktplatz verkehrenden Straßenbahnen”, so Rudolph. “Wir gehen davon aus, dass die Nachbesserungen kurzfristig Wirkung zeigen werden.”