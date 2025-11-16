Linke stellt Eva von Angern als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl auf
Bei einem Landesparteitag in Leuna hat Die Linke sich am Samstag für die Landtagswahl im kommenden September aufgestellt. Die Delegierten beschlossen den Leitantrag „Gemeinsinn stärken. Haltung zeigen. Für soziale Gerechtigkeit – gegen den Rechtsruck!“ und empfahlen Eva von Angern als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2026.
„Eva von Angern steht für Haltung und Herz, für Erfahrung und Leidenschaft. Sie hat bewiesen, dass soziale Politik nicht abstrakt ist, sondern Menschen schützt und Hoffnung gibt. Mit ihr an der Spitze zeigen wir: Dieses Land braucht wieder eine Stimme, die sich kümmert“, erklärten die Landesvorsitzenden Janina Böttger und Hendrik Lange. Die formale Entscheidung über die Landesliste trifft im März 2026 die Vertreter:innenversammlung – doch der Parteitag hat mit seinem Beschluss ein klares Signal gesendet: Die Linke zieht geeint und entschlossen in die Wahlauseinandersetzung.
Im Leitantrag fordert die Partei einen grundlegenden Kurswechsel in Sachsen-Anhalt: Gegen Armut, gegen Ausgrenzung, gegen den politischen Stillstand der CDU-geführten Landesregierung – und für eine Politik, die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Linke will Kinderarmut endlich wirksam bekämpfen, Kita- und Schulverpflegung kostenfrei machen, Kommunen entschulden und Gesundheit wieder als öffentliche Aufgabe sichern – nicht als Geschäftsmodell. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lebensrealitäten vor Ort: mehr Wohnraumförderung für bezahlbare, barrierefreie und klimagerechte Wohnungen, ein Nahverkehr, der überall im Land zuverlässig fährt, und starke Orte der Begegnung wie Schwimmbäder, Jugendclubs und Bibliotheken. Auch die Bildung bleibt zentral: Mehr Lehrkräfte, bessere Ausstattung und gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule. „Wir wollen ein Land, in dem niemand zurückgelassen wird. Ein Land, in dem Respekt stärker ist als Ausgrenzung – und Gemeinsinn wieder Gewicht hat“, heißt es im Beschluss.
Mit scharfer Kritik wendete sich der Parteitag zugleich gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck: „Jede Stimme für Die Linke ist eine gesicherte Stimme dafür, dass die AfD nicht in Sachsen-Anhalt regiert. Jede Stimme für Die Linke ist eine Garantin dafür.“, fasste Eva von Angern die Stimmung des Parteitages zusammen. Die Linke Sachsen-Anhalt stellt sich damit klar gegen die Pläne der Berliner Regierungskoalition, die im Zuge der Einigung von SPD und Union auf eine flächendeckende Musterung aller Männer und die Option einer späteren Reaktivierung der Wehrpflicht hinauslaufen. Der Parteitag warnte vor einer schleichenden Militarisierung der Gesellschaft und erteilte jeder Form von Zwangsdienst eine klare Absage.
Der Landesvorstand wurde beauftragt, rechtssichere Wege der Wehrdienstverweigerung zu prüfen und gemeinsam mit den Kreisverbänden konkrete Unterstützungsangebote für junge Menschen zu entwickeln. „Wir werden uns gegen jede Normalisierung von Krieg und Militarisierung wehren – in Schulen, in Betrieben und im öffentlichen Raum“, heißt es in dem Antrag.
Die Botschaft des Parteitages ist eindeutig: Die Linke steht – für Frieden, soziale Gerechtigkeit und ein Land, das zusammenhält.
Eine Welt, fast so schön wie die der versunkenen DDR. Ich bin ernsthaft entzückt.
Du als Sprecher der Reil78 willst die ddr zurück? Wirklich?
Du wohl nicht? Warum?
So besonders schnafte war die Täteräh nicht.
Es ist erschreckend wie man die Nachfolgerpartei der SED so eine Plattform bietet… die hat bestimmt auch kein Problem mit der gewaltbereiten antifa 🙁
Immerhin wir die Nachfolgerpartei der SED von mehr Leuten gewählt als die neoliberale FDP, und die bekommt komischerweise mindestens genauso viel Plattform.
Die CDU ist wohl die Kuscheldecke für die alten Kameraden.
Warum ist die LINKE eigentlich die SED -Nachfolger ?
Merz sein Großvater war offensichtlich ein NAZI 😝
Wer ist das?
Letztendlich bestimmen die leeren Kassen was möglich ist. Da können Politiker versprechen was sie wollen
Keiner sollte diese Partei wählen!
Lest Euch das Wahlprogramm durch und ihr wisst dass dort etwas nicht stimmen kann!
So versuchen die Alt, – und Neugenossen den Rechtsstaat zu Unterwandern.
Hallo Opi, bei deinem Kommentar stimmt was nicht und zwar der Wahrheitsgehalt. Wahrscheinlich hast du da einfach was verwechselt. Im höheren Alter kann es manchmal passieren das man Parteien und und Wahlprogramme durcheinanderbringt.
P. S. Du solltest auch die Vita dieser Frau lesen!
Sie stammt aus einem Adelsgeschlecht und bestand selbst nach der Eheschließung auf diesen Namen!
Adel vs. Kommunistische Partei.
Finde den Fehler!
Dann Mutter DDR Geschichtslehrerin
Vater Polizist
Wenn das nicht nicht schon reicht…….
Diese Frau will definitiv nichts gutes für dich und mich! Genossen denken nur an sich und ihre Karriere
ROFL
So ein lustiger Kommentar, der wohl leider beweist, dass du dir nie die Wahlprogramme der „Neupartei“ unter anderem zum Rechtsstaat durchgelesen hast.
Wo bleiben die Ziele in der Wirtschaft? Ohne eine leistungsstarke Wirtschaft sind die Ziele,die die Partei “ Die Linke“ anstrebt, nicht erfüllbar.
Man kann die Linke für vieles kritisieren, und ich halte sie nicht für wählbar, da das was sie nach der Wahl macht, garantiert nichts mit ihren Wahlversprechen zu tun, wie bei allen anderen Parteien auch.
Aber ihr vorzuwerfen, dass sie für die desaströse Wirtschaftslage hier verantwortlich ist, ist einfach nur unseriös. Die können auch keine Arbeitsplätze aus dem nichts hervorzaubern.
Die Zerstörung der Produktion von Solarzellen im Solarvalley und die Stranguliering des Windkraftausbaus bei Enercon MD geht eindeutig auf die Kappe der Union und ihrer jeweiligen Koalitionspartner. Die unseriöse Stromnetzpolitik unter Merz und sein Ausstieg aus der Politik der Energiewende zeigt, dass sie weder etwas daraus (und aus der Entwicklung auf dem Weltmarkt) gelernt hat, noch dass sie auch nur Willens ist, den technologischen Anschluss an die Weltspitze in Deurschland halten zu wollen. Kurzfristige Renditewünsche und Kriegsausgaben sind ihr einfach wichtiger.
Die Linke ist momentan die Partei der Hoffnung. Sie ist die Partei mit einem tragfähigen Wirtschaftsprogranmm, die Partei, die auf gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt. Die sich traut, das Wort Abrüstung (für die es keine Alternative gibt) überhaupt noch in den Mund zu nehmen. Und sie ist die Partei der Mitte, da die anderen ehemaligen Mitte-Parteien es vorgezogen haben, den rechten Rand zu bedienen – Die Günen und die SPD weniger, CDU und CSU dafür um so mehr. Die AFD hingegen dürfte es überhaupt nicht geben, dass es sie gibt, ist ein Skandal und eine Schande für unser Land. Viel Erfolg für Frau von Angern.
Der offizielle linke Friedensblinzler Herr von Aken wird schon rechtzeitig darauf hinweisen, dass zwar Verhandlungen gut und schön sind, aber das deutsche Militär dennoch seine Brosamen und kostspieligen Todesspielzeuge braucht. Der Ukraine Scharfmacher Lange und von Angern ubterscheiden sich davin in keinster Weise.
Da ist, wie auch in Bezug auf Frieden in Nahost nichts zu erwarten.
Angst vor einem russischen Überfall ist völlig irrational. Das wusste man in der scharfen Ukraine schon 2014, nicht wahr?
Na egal. In Nahost herrscht ja nun endlich Frieden und Eintracht. Niemand stirbt durch Waffengewalt oder muss durch sonstige Kriegsverbrechen irgendwie leiden. Seit 1948 schon nicht mehr.
Im Krieg geht es um die Ausweitung des Natogebietes nach Osten. Nur deswegen lässt sich der Westen den Krieg auch so unheimlich viel kosten und hat den ausgehandelten Verhandlungsfrieden (Abzug Russlands gegen militärische Neutralität der Ukraine) sabotiert. Die nachhaltige Schwächung der russischen Energiewirtschaft mit Zielplanungen und satelllitengestützte Zielleitung aus dem Pentagon und London paßt da hervorragend ins geostrategische Konzept. Da für ist dem Westen jedes ukrainische Leben recht.
Nicht immer nur Kriegspropaganda konsumieren sondern auch mal selber zu denken anfangen
Hat ja bisher schon ganz gut funktioniert, Finnland und Schweden sind beigetreten.
Warum sollte man auch einem Militärbündnis fernbleiben, das einen vor Überfällen eines diktatorischen Nachbarn schützt?
Und wenn erstmal alle in der Nato sind? Dann ist der Krieg vorbei. Hm. Das willst du sicher nicht.
Noch mehr als durch die Einsätze in Syrien, Afrika und Ukraine kann sich Russland wirtschaftlich gar nicht mehr schwächen. Schon gar nicht, wenn sie weiterhin erfolglos bleiben und sogar auf Hilfe aus Nordkorea angewiesen sind. 🤣
Apropos Kriegspropaganda: Der 3-tägige „Spezialeinsatz“ dauert nun schon fast 4 Jahre und immer noch kein Nazi gefunden. Dafür „fehlen“ schon mehrere 100.000 Russen und Kriegsgerät im Wert mehrerer Milliarden…
„Im Krieg geht es um die Ausweitung des Natogebietes nach Osten.“
Ja, die NATO hat sich nach Osten ausgeweitet aufgrund des Krieges und hat nun mehr als 1000km gemeinsame Grenze zu Russland mehr in Finnland.
Übrigens, weißt Du, was Putler höchstpersönlich dazu gesagt hat, ob ihn das nicht beunruhige, dass Finnland nun in der NATO ist und Grenze NATO/Ruzzland damit um ein vielfaches länger geworden ist?
Er sehe darin keinen Grund zur Besorgnis.
Es ist sehr gut in einer Demokratie zu leben und das sollte weiterhin möglich sein. Dazu gehört,dass gewählte Parteien , auch eine AfD,nicht als Schande bezeichnet werden. Übrigens ich war bis jetzt kein AfD Wähler,sondern habe die Linke gewählt. Ich bin am Überlegen !
Wenn Sie am Überlegen sind, dann sollten Sie sich mit den Zielen, der menschenfeindlichen Ideologie, der Wissenschafts- und Wirtschafts-Feindlichkeit, den Verschwörungsmythen, der kriminellen Energie oder der kinderfeindlichen Agenda dieser sogenannten AFD auseinandersetzen. Das braucht natürlich etwas Mut, so krude, rechtsextrem und wirr das Programm ist.
Bitte Beweise zur Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsmythen, kriminelle Energie und Kinderfeindlichkeit! Habe diese Dinge im Programm nicht gefunden. Ihre Propaganda zieht bei mir nicht, da ich lesen kann!
Esser, damit bekräftigen Sie Ihre Unwissenheit nochmal. Warum informieren Sie sich nicht? Alle Beweise sind doch seit langem frei zugänglich, auf allen Medien.
Du hast einen richtigen Schlenker. Nimm deine Pillen!
Können sie nicht lesen? Das zeigt ihre Kompetenz! Keine Beweise bzw. Fakten liefern und auf Medien verweisen. Aber ich schaue regelmäßig die Debatten im Bundestag, sie wahrscheinlich nicht oder zweifeln sie an der Glaubwürdigkeit dieses Mediums?
Auch diese Partei würde uns Bürger nur beschei..en, wenn sie an die Macht käme.
Übrigens kann ich seit Jahrzehnten auch nicht verstehen, dass im Osten die CDU gewählt wird. Zu Ostzeiten war die CDU eine von 4 Blockparteien, die alles abgesegnet hat, was die verbrecherische SED vorgeschlagen und bestimmt hat. Viele der ehemaligen Blockflöten, siehe Haseloff, haben nach der Wende nur ihre Jacke umgedreht und hier Karriere gemacht.
Und was hats uns gebracht, dass Haseloff seit über 12 Jahren an der Macht ist. NICHTS. Sachsen Anhalt ist bei Bildung, Wirtschaft, Lebensqualität im hinteren Bereich.