Linke stellt Eva von Angern als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl auf

von · 16. November 2025

29 Antworten

  1. Horst Schmidt sagt:
    16. November 2025 um 01:25 Uhr

    Eine Welt, fast so schön wie die der versunkenen DDR. Ich bin ernsthaft entzückt.

  2. joe sagt:
    16. November 2025 um 06:59 Uhr

    Wer ist das?

  3. Emmi sagt:
    16. November 2025 um 07:43 Uhr

    Letztendlich bestimmen die leeren Kassen was möglich ist. Da können Politiker versprechen was sie wollen

  4. Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
    16. November 2025 um 09:38 Uhr

    Keiner sollte diese Partei wählen!
    Lest Euch das Wahlprogramm durch und ihr wisst dass dort etwas nicht stimmen kann!
    So versuchen die Alt, – und Neugenossen den Rechtsstaat zu Unterwandern.

    • Deine Enkel sagt:
      16. November 2025 um 11:33 Uhr

      Hallo Opi, bei deinem Kommentar stimmt was nicht und zwar der Wahrheitsgehalt. Wahrscheinlich hast du da einfach was verwechselt. Im höheren Alter kann es manchmal passieren das man Parteien und und Wahlprogramme durcheinanderbringt.

      • Opa gegen Links, Rot, Grün sagt:
        16. November 2025 um 12:57 Uhr

        P. S. Du solltest auch die Vita dieser Frau lesen!
        Sie stammt aus einem Adelsgeschlecht und bestand selbst nach der Eheschließung auf diesen Namen!
        Adel vs. Kommunistische Partei.
        Finde den Fehler!
        Dann Mutter DDR Geschichtslehrerin
        Vater Polizist
        Wenn das nicht nicht schon reicht…….
        Diese Frau will definitiv nichts gutes für dich und mich! Genossen denken nur an sich und ihre Karriere

    • Das Internet kann so viel mehr sagt:
      16. November 2025 um 12:11 Uhr

      ROFL
      So ein lustiger Kommentar, der wohl leider beweist, dass du dir nie die Wahlprogramme der „Neupartei“ unter anderem zum Rechtsstaat durchgelesen hast.

  5. Esser sagt:
    16. November 2025 um 09:58 Uhr

    Wo bleiben die Ziele in der Wirtschaft? Ohne eine leistungsstarke Wirtschaft sind die Ziele,die die Partei “ Die Linke“ anstrebt, nicht erfüllbar.

    • Hobbysoziologe sagt:
      16. November 2025 um 12:33 Uhr

      Man kann die Linke für vieles kritisieren, und ich halte sie nicht für wählbar, da das was sie nach der Wahl macht, garantiert nichts mit ihren Wahlversprechen zu tun, wie bei allen anderen Parteien auch.
      Aber ihr vorzuwerfen, dass sie für die desaströse Wirtschaftslage hier verantwortlich ist, ist einfach nur unseriös. Die können auch keine Arbeitsplätze aus dem nichts hervorzaubern.

      Die Zerstörung der Produktion von Solarzellen im Solarvalley und die Stranguliering des Windkraftausbaus bei Enercon MD geht eindeutig auf die Kappe der Union und ihrer jeweiligen Koalitionspartner. Die unseriöse Stromnetzpolitik unter Merz und sein Ausstieg aus der Politik der Energiewende zeigt, dass sie weder etwas daraus (und aus der Entwicklung auf dem Weltmarkt) gelernt hat, noch dass sie auch nur Willens ist, den technologischen Anschluss an die Weltspitze in Deurschland halten zu wollen. Kurzfristige Renditewünsche und Kriegsausgaben sind ihr einfach wichtiger.

  6. Bürger für Halle sagt:
    16. November 2025 um 12:47 Uhr

    Die Linke ist momentan die Partei der Hoffnung. Sie ist die Partei mit einem tragfähigen Wirtschaftsprogranmm, die Partei, die auf gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt. Die sich traut, das Wort Abrüstung (für die es keine Alternative gibt) überhaupt noch in den Mund zu nehmen. Und sie ist die Partei der Mitte, da die anderen ehemaligen Mitte-Parteien es vorgezogen haben, den rechten Rand zu bedienen – Die Günen und die SPD weniger, CDU und CSU dafür um so mehr. Die AFD hingegen dürfte es überhaupt nicht geben, dass es sie gibt, ist ein Skandal und eine Schande für unser Land. Viel Erfolg für Frau von Angern.

    • Hobbysoziologe sagt:
      16. November 2025 um 13:39 Uhr

      Der offizielle linke Friedensblinzler Herr von Aken wird schon rechtzeitig darauf hinweisen, dass zwar Verhandlungen gut und schön sind, aber das deutsche Militär dennoch seine Brosamen und kostspieligen Todesspielzeuge braucht. Der Ukraine Scharfmacher Lange und von Angern ubterscheiden sich davin in keinster Weise.

      Da ist, wie auch in Bezug auf Frieden in Nahost nichts zu erwarten.

      • seh nur was ich will sagt:
        16. November 2025 um 13:49 Uhr

        Angst vor einem russischen Überfall ist völlig irrational. Das wusste man in der scharfen Ukraine schon 2014, nicht wahr?

        Na egal. In Nahost herrscht ja nun endlich Frieden und Eintracht. Niemand stirbt durch Waffengewalt oder muss durch sonstige Kriegsverbrechen irgendwie leiden. Seit 1948 schon nicht mehr.

        • Hobbysoziologe sagt:
          16. November 2025 um 14:32 Uhr

          Im Krieg geht es um die Ausweitung des Natogebietes nach Osten. Nur deswegen lässt sich der Westen den Krieg auch so unheimlich viel kosten und hat den ausgehandelten Verhandlungsfrieden (Abzug Russlands gegen militärische Neutralität der Ukraine) sabotiert. Die nachhaltige Schwächung der russischen Energiewirtschaft mit Zielplanungen und satelllitengestützte Zielleitung aus dem Pentagon und London paßt da hervorragend ins geostrategische Konzept. Da für ist dem Westen jedes ukrainische Leben recht.

          Nicht immer nur Kriegspropaganda konsumieren sondern auch mal selber zu denken anfangen

          • Hab deine Kriegspropaganda konsumiert, und dennoch ... sagt:
            16. November 2025 um 22:59 Uhr

            Hat ja bisher schon ganz gut funktioniert, Finnland und Schweden sind beigetreten.
            Warum sollte man auch einem Militärbündnis fernbleiben, das einen vor Überfällen eines diktatorischen Nachbarn schützt?

          • seh was sagt:
            17. November 2025 um 00:11 Uhr

            Und wenn erstmal alle in der Nato sind? Dann ist der Krieg vorbei. Hm. Das willst du sicher nicht.

            Noch mehr als durch die Einsätze in Syrien, Afrika und Ukraine kann sich Russland wirtschaftlich gar nicht mehr schwächen. Schon gar nicht, wenn sie weiterhin erfolglos bleiben und sogar auf Hilfe aus Nordkorea angewiesen sind. 🤣

            Apropos Kriegspropaganda: Der 3-tägige „Spezialeinsatz“ dauert nun schon fast 4 Jahre und immer noch kein Nazi gefunden. Dafür „fehlen“ schon mehrere 100.000 Russen und Kriegsgerät im Wert mehrerer Milliarden…

          • Martin Bochmann sagt:
            17. November 2025 um 03:13 Uhr

            „Im Krieg geht es um die Ausweitung des Natogebietes nach Osten.“

            Ja, die NATO hat sich nach Osten ausgeweitet aufgrund des Krieges und hat nun mehr als 1000km gemeinsame Grenze zu Russland mehr in Finnland.

            Übrigens, weißt Du, was Putler höchstpersönlich dazu gesagt hat, ob ihn das nicht beunruhige, dass Finnland nun in der NATO ist und Grenze NATO/Ruzzland damit um ein vielfaches länger geworden ist?

            Er sehe darin keinen Grund zur Besorgnis.

  7. Esser sagt:
    16. November 2025 um 13:35 Uhr

    Es ist sehr gut in einer Demokratie zu leben und das sollte weiterhin möglich sein. Dazu gehört,dass gewählte Parteien , auch eine AfD,nicht als Schande bezeichnet werden. Übrigens ich war bis jetzt kein AfD Wähler,sondern habe die Linke gewählt. Ich bin am Überlegen !

    • Bürger für Halle sagt:
      16. November 2025 um 14:08 Uhr

      Wenn Sie am Überlegen sind, dann sollten Sie sich mit den Zielen, der menschenfeindlichen Ideologie, der Wissenschafts- und Wirtschafts-Feindlichkeit, den Verschwörungsmythen, der kriminellen Energie oder der kinderfeindlichen Agenda dieser sogenannten AFD auseinandersetzen. Das braucht natürlich etwas Mut, so krude, rechtsextrem und wirr das Programm ist.

      Antworten
      • Esser sagt:
        16. November 2025 um 15:20 Uhr

        Bitte Beweise zur Menschenfeindlichkeit, Verschwörungsmythen, kriminelle Energie und Kinderfeindlichkeit! Habe diese Dinge im Programm nicht gefunden. Ihre Propaganda zieht bei mir nicht, da ich lesen kann!

        • Bürger für Halle sagt:
          16. November 2025 um 17:50 Uhr

          Esser, damit bekräftigen Sie Ihre Unwissenheit nochmal. Warum informieren Sie sich nicht? Alle Beweise sind doch seit langem frei zugänglich, auf allen Medien.

          • Landei sagt:
            16. November 2025 um 19:18 Uhr

            Du hast einen richtigen Schlenker. Nimm deine Pillen!

          • Esser sagt:
            16. November 2025 um 19:27 Uhr

            Können sie nicht lesen? Das zeigt ihre Kompetenz! Keine Beweise bzw. Fakten liefern und auf Medien verweisen. Aber ich schaue regelmäßig die Debatten im Bundestag, sie wahrscheinlich nicht oder zweifeln sie an der Glaubwürdigkeit dieses Mediums?

  8. Rarum sagt:
    16. November 2025 um 16:05 Uhr

    Auch diese Partei würde uns Bürger nur beschei..en, wenn sie an die Macht käme.
    Übrigens kann ich seit Jahrzehnten auch nicht verstehen, dass im Osten die CDU gewählt wird. Zu Ostzeiten war die CDU eine von 4 Blockparteien, die alles abgesegnet hat, was die verbrecherische SED vorgeschlagen und bestimmt hat. Viele der ehemaligen Blockflöten, siehe Haseloff, haben nach der Wende nur ihre Jacke umgedreht und hier Karriere gemacht.
    Und was hats uns gebracht, dass Haseloff seit über 12 Jahren an der Macht ist. NICHTS. Sachsen Anhalt ist bei Bildung, Wirtschaft, Lebensqualität im hinteren Bereich.

