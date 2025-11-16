Straßenbahnen in Halle (Saale) halten ab März 2026 nur noch bei Bedarf
Im März des kommenden Jahres wird in Halle (Saale) ein neues System beim Halt der Straßenbahnen eingeführt. Bislang stoppen die Bahnen an allen Haltestellen, egal ob jemand aus- oder einsteigen will. Künftig müssen Fahrgäste – so wie es beim Bus und im Saalkreis schon üblich ist – erst die Haltewunschtaste betätigen. Wer zusteigen will, sollte für den Fahrer sichtbar an der Haltestelle stehen.
Diese Maßnahme reduziert nach Angaben der Halleschen Verlehrs AG (HAVAG) den Brems- und Beschleunigungsaufwand der Fahrzeuge, senkt den Energieverbrauch und führt zu einer spürbaren Entlastung der Schieneninfrastruktur. “Die Straßenbahn zieht im Anfahrprozess unheimlich viel Strom”, sagt HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz.
Das wird ein Spaß für groß und klein.
Die – vorsichtig ausgedrückt – nicht gerade kundenfreundlichen HAVAG Piloten werden sich einen Spaß daraus machen, einfach Menschen an den Haltestellen stehen zu lassen. Ihre „Nettigkeit“ kann man regelmäßig erleben, wenn sie kurz vor Erreichen der der Tür diese zuknallen und dafür auch gern mal eine Minute früher starten.
Du lügst!
Wenn ein Lügner sagt: „Du lügst …“
Nö, er hat zu hundertprozent Recht… wann fährst du Bahn 1x im Monat oder was
Hast du was schon mal von einen Fahrplan gehört?
Fahrplan? Der kann gar nicht mehr minütlich eingehalten werden, da die Standzeiten entfallen…. Die Bahn kommt noch oder war schon da.
Das sehe ich regelmässig am riebeckplatz, wenn die bahn vor fahrplan fährt!
Ganz vorne dabei dieser Kommunist, der hier in Halle mit seiner Bahn durch die Gegend juckelt!
Ab 30 Sekunden zu früh bekommen wir eine Meldung auf dem Display und die verfühte Abfahrt wird registriert. Noch Fragen?
Ja, warim fahrt ihr dann zu früh ab?
Du bist ein Spinner. Das ist noch sehr Freundlich ausgedrückt.
Wenn die Information korrekt ist, wäre der zweite Schritt, eine Schulung der Straßenbahnfahrer – die im Übrigen auch für Bus- und Taxifahrer (hier ist es noch extremer) dringend nötig ist – mit dem Ziel einer energieschonenden und vorausschauenden Fahrweise. Das wurde offenbar bisher versäumt. Oft ist festzustellen, dass z.B. kurz vor einem aktiven Haltesignal noch sinnfrei beschleunigt wird, um dann um so schärfer abzubremsen, außerdem oft eine unangepasste oder überhöhte Geschwindigkeit usw. Auch hier wieder: Bei Taxifahrern ist es noch extremer – sie lassen sogar ganzjährig! im Stand den Motor laufen. Eine effiziente Fahrweise sollte in der Fahrschule überhaupt schon längst Pflichtprogramm sein. Wahrscheinlich wird es sich als zweckmäßig erweisen, nur bestimmte – oder einen Teil der Haltestellen – und mit vorheriger Durchsage – für Bedarfshalte freizugeben. Sonst wären Irritationen für die Fahrgäste vorprogrammiert. Vielleicht sollte man erst einmal abwarten, bis die Verlautbarungen der Havag etwas konkreter werden, denn es ist schwer vorstellbar, dass die erhebliche Änderung der Fahrdiestleistung in dieser Form und so kurzfristig, wie in der Überschrift angegeben durchgeführt wird.
Du bist offenbar seit Jahrzehnten kein Taxi gefahren. An jedem Taxistand, an dem ich vorbei komme, lässt niemand seinen Motor im Stand laufen.
Halle…, dann waren Sie lange nicht in der Stadt. Außerdem ist es ein Unding, dass ein Großteil der Taxis noch immer mit lauten und stinkenden Verbrennermotoren fährt.
Also ich hab nen Taxistand vor der Tür und da laufen sehr Regelmäßig die Motoren…
Und auch Abschleppdienste werden gern von den Freundlichen Taxifahrern gerufen…
Gibt es in anderen Städten schon zig Jahre und es funktioniert.
In irgendwelchen Städten, seit X Jahren, und es funktioniert…schlecht?
Es ist eine Verschlechterung, und du weißt es.
Jeder kann sich als Tram – KOM – und Taxifahrer bewerben und bei Eignung es besser machen
Diese Taste gibt es in den Bussen schon Jahre. Sie ist in den Bussen überall in den Sitzbereichen und kann ohne Aufstehen gut erreicht werden.
Wenn die Straßenbahnen ebenfalls viele dieser Tasten bekommen, kann man sicher den Haltewunsch mitteilen. Bisher sind mir die Tasten in den Sitzbereichen noch nicht aufgefallen.
Hoffentlich rüstet ihr die Tasten nach.
Zu bedenken ist, wenn die Tasten nur im Türbereich existieren, wie sollen während der Fahrt die Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator sicher an die Tasten kommen? Während der Fahrt unmöglich. Die Sturzgefahr ist extrem hoch.
Indem die Rollstühle sich an die Stellplätze stellen in den Bahnen, die dafür vorgesehen sind? Oder bei den Altfshrzeugen einfach ausschließlich die Türen benutzen, die eine Kinderwagentaste haben? Diese ist in einer für Sie erreichbaren Höhe und speichern ebenfalls den haltewunsch.
Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass irgendeiner in der Havag an dem Fahrzeugen , die bis 2028 ausgesondert werden, die komplette Türsteuerung noch umbauen wird.
Das Mimimi wieder hier.
Den Arsch hoch kriegen , festhalten und den Knopf an der Tür rechtzeitig drücken ist die Devise.
Beim Bus funktioniert das doch auch seit Jahrzehnten und das hat auch bin den alten Ikarussen zu DDR Zeiten geklappt, die nur über der Tür eines entsprechende Taste für den HalteWunsch hatten.
Es gibt in einigen sogar eine Taste extra für Rollstuhlfahrer die dürfte rot sein und ziemlich weit unten noch weiter als die für Kinderwagen
Hab ich schon gesehen
Mit welchem Saalkreisbus fährst du?
Diese taste ist in den bussen nicht immer erreichbar oder vorhanden!
Das gab’s ja noch nie seit der Einführung der Straßenbahn in Halle. 😮 Das ist ein Dammbruch.
Da werden aber einige Personen es schwierig haben. Die Meisten starren mehr auf ihr Handy. Öfters schon gesehen das man im letzten Moment noch rausspringen konnte.
Ist mir allerdings auch schon passiert, war in Gedanken versunken.
Bei der Straßenbahn sollte nach wie vor angehalten werden.
Uwe
Die scheinen ja echt verzweifelt zu sein. Oder es ist Verhandlungsmasse: „Wir schlagen mal alles vor was wir sparen können, sei es noch so dämlich – Hauptsache wir tun was“. Und am Ende kriegen sie dann doch eine Million mehr von der Stadt wenn sie dafür wieder Fahrpläne aufhängen.
Der ÖPNV wird nur noch VERSCHLIMMBESERT.
So gewinnt man keine neuen Kunden.
Weitere Kosten könnte diese HAVAG einsparen, indem sie nur jede zweite Haltestelle bedient.
Wer sich sowas ausdenkt sollte seinen Posten räumen. Was macht man wenn die Bahn voll ist und nicht an den Halteknopf kommt? Im Bus sind da ja noch an den Sitzplätzen welche angebracht. Alte Leute, die bis die Bahn hält sitzen bleiben und ja auch sollen, um nicht zu stürzen. Woran erkennt der Fahrer denn an Haltestellen für mehrere Bahnen, welche Leute einsteigen wollen und welche auf eine andere Linie warten? Kann man sich dann nicht mehr hinsetzen an den Haltestellen damit der Fahrer nicht denkt man will nicht einsteigen. Ich schlage Pappschilder vor die man dann hochhält wenn die richtige Bahn kommt? Zb . am Markt dürfte das unübersichtlich werden. Das ist alles zu traurig als das man darüber lachen kann. HAVAG dreht durch.
Unfassbar?! Diesen Artikel habe ich mehrmals gelesen. Diese Entscheidung ist unüberlegt und Service unfreundlich. Die Fahrpreise steigen immer höher. Wie sollen Personen die zum Beispiel von hinten kommen und noch mitfahren wollen auf sich Aufmerksam machen? Diese Entscheidung ist absolut untragbar. Auch nicht unter dem Gesichtspunkt Energiesparen. Ich hoffe und wünsche das im Namen der vielen Fahrgäste das nochmal überdacht wird. Was mich selbst betrifft bin ich schockiert über so eine nicht durchdachte Entscheidung. Egal von wem.
Im Bus gibt es aber alle 10cm einen Knopf damit der Fahrer weiß dass ich raus will. Wie stellen die sich das in der Bahn vor? Sollen die Omis und Opis in der wackeligen Bahn zur Tür stolpern um da einen Knopf zu drücken?
Das ist aber gar nicht Kundenfreundlich .
Ich habe ernsthafte Zweifel, dass es im Tagesverkehr überhaupt eine nennenswerte Anzahl an Haltestellen gibt, auf die das zutrifft. Das Einsparpotential wird im nicht messbaren Bereich liegen, der Aufwand für die Fahrgäste wird umso höher sein.
Vor allem wenn man beachtet, dass Straßenbahnen im Stop-And-Go-Verkehr und an Ampeln wesentlich öfter anfahren müssen, scheint die Maßnahme unverhältnismäßig.
Das ist keine gute Idee. An die älteren Mitbürger scheint man hier nicht zu denken. Das bedeutet, während der Fahrt aufzustehen und sich in Richtung Tür zu bewegen, um rechtzeitig seinen Haltewunsch anzuzeigen. Das ist unverantwortlich.
Super Idee 😃👍
Na prima… also muss die Mutter mit Kind, Schwangere, Gehbehinderte oder Oma und Opa schon während der teils rumpligen Fahrt aufstehen und zur Tür laufen?!
Was ein bullshit . Also fährt sie dann auch langsamer oder fährt sie dann einfach auch mal 2 min früher an der Haltestelle vorbei ?
Eine Nachrüstung wird nicht passieren; dies würde bedeuten, man investiert Geld in Bahnen, die nach und nach gegen die TINA ausgetauscht werden sollen.
Ach ja… die Havag lässt sich immer schön was neues einfallen lassen.
Lassen wir doch den Mist wegen Energiesparen und satteln um auf Pferdestärken die die Straßenbahn ziehen. Gab’s früher schon.
Da werden wohl sich die Straßenbahnfahrer wohl mal ein Spaß draus machen und die Leute an der Haltestelle prompt stehen lassen… weil sie nicht korrekt an der Haltestelle standen.
Das kann ja was werden.
Bin gespannt was die Havag als nächstes raushaut.
Fehlt nur noch dieser Mensch hier, der immer nach O – Bussen schreit.
Wenn dann noch die A143 fertig ist, wird Autofahren in Halle wieder spritsparend Spaß machen, da unnötig ewig haltende Trams den Verkehrsfluss beeinträchtigen.
Wer aus Spaß mit dem Auto durch Halle fährt, hat keine Probleme, macht aber anderen welche.
Aber die brücken sind marode!
Als Nächstes? Vielleicht fahren die dann nur noch aus dem Depot, wenn jemand davor steht oder seinen Reisewunsch rechtzeitig schriftlich mitteilt? 😉
Ich finde es gut. Warum soll ne Tram, wenn keiner raus will und keiner an der Haltestelle steht anhalten und wieder losfahren? Völlig sinnfrei. Der Gedanke, hierbei Strom zu sparen und auch die Schienen und die Bahnen zu schonen, gefällt mir. Weiter so bitte. Moderne fortschrittliche Ideen her…nölen führt zu nix.
Ist mir Wurscht….drücke ständig auf dem Schalter auch wenn ich nicht aussteigen muss. Taster sind zum drücken da.
Na, dann lasst doch die bahnen ohne die nervigen kunden fahren! Dann wird wenigstens der fahrplan eingehalten! Gleiches gilt für die deutsche Bahn!
Die Fahrpläne sind dann nur noch Empfehlungen ?? in Fahrgast schwachen Zeiten rauscht die Bahn durch und bei hohem Aufkommen ist sie überall zu spät dran… oder wie soll ich mir das vorstellen? im ersten fall stehen die Bahnen dann irgendwo ihre zeit ab.. im zweiten fall haben halt die Fahrgäste Pech gehabt. es wäre sinnvoll in diesem Zuge auch gleichmal alle Vorrangschaltungen an Ampeln abzuschaffen.
Pferdebahnen wäre ja eine Idee, gibt’s aber wieder Ärger mit dem Tierschutz.Schade,schade.
Bei Bussen im Saalekreis sind Winkzeichen das Mindeste, um als Wartender die Aufmerksamkeit der Fahrer auf sich zu ziehen. Manchmal klappt das und der Bus hält tatsächlich. Das wird dann ein lustiges Gehampel und Gefluche den Haltestellen in Halle. Der ÖPNV macht sich.
„Bei Bussen im Saalekreis….“
Woher willst du das wissen?
Dann würde es ja mit dem Fahrplan nicht mehr hinhauen, wenn an manchen Haltestellen nicht mehr gehalten wird. Und woher weiß der Fahrer, welche Leute in die Bahn einsteigen wollen und welche in eine andere?
Indem die leute an der haltestelle ein schild hoch halten, auf dem die linie steht! Oder einen regenschirm, den man im kreis dreht!
Eben. Das ist völlig unüberlegt!!!
Wenn jemand 1 Minute vor dem eintreffen nach Fahrplan, an die Haltestelle kommt, muss diese ja auch damit rechnen das seine Bahn bereits vorbeigefahren ist, weil 2 Haltestellen weiter niemand ein,- oder ausgestiegen ist.
Man sollte es probieren. In anderen Städten und Ländern funktioniert es ja auch. Man sollte die HallenserInnen nicht immer unterschätzen.