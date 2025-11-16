Straßenbahnen in Halle (Saale) halten ab März 2026 nur noch bei Bedarf

Im März des kommenden Jahres wird in Halle (Saale) ein neues System beim Halt der Straßenbahnen eingeführt. Bislang stoppen die Bahnen an allen Haltestellen, egal ob jemand aus- oder einsteigen will. Künftig müssen Fahrgäste – so wie es beim Bus und im Saalkreis schon üblich ist – erst die Haltewunschtaste betätigen. Wer zusteigen will, sollte für den Fahrer sichtbar an der Haltestelle stehen.

Diese Maßnahme reduziert nach Angaben der Halleschen Verlehrs AG (HAVAG) den Brems- und Beschleunigungsaufwand der Fahrzeuge, senkt den Energieverbrauch und führt zu einer spürbaren Entlastung der Schieneninfrastruktur. “Die Straßenbahn zieht im Anfahrprozess unheimlich viel Strom”, sagt HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz.