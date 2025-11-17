Du bist Halle

Abenteuer Zukunft: Informationsveranstaltung in Halle zeigt Perspektiven für Kinder mit Behinderungen nach der Schule

von · 17. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Oliver Schreiter sagt:
    17. November 2025 um 06:39 Uhr

    Das sehe ich als positiv an. Ich bin gespannt ob Nulli wieder Senf dazu gibt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert