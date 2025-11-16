FDP wählt Lydia Hüskens zur Spitzenkandidatin, Andreas Silbersack auf Platz 2

Die FDP Sachsen-Anhalt geht mit Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl 2026. Die Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin wurde auf der Landesvertreterverdammlung in Staßfurt am Samstag von den Delegierten gewählt. Andreas Silbersack folgt dahinter.

1. Dr. Lydia Hüskens (Magdeburg)

2. Andreas Silbersack (Halle)

3. Jörg Bernstein (Dessau-Roßlau)

4. Kathrin Tarricone (Mansfeld-Südharz)

5. Guido Kosmehl (Anhalt-Bitterfeld)

6. Dr. Maximilian Philipp (Saalekreis)

7. Adrian Gusinde (Junge Liberale)

8. Florian Pascal Feger (Harz)

9. Marco Airoldi (Anhalt-Bitterfeld)

10. Gunnar Salomon (Stendal)

11. Thomas Gürke (Magdeburg)

12. Johanna Engel (Salzlandkreis)

13. Annelie Brune (Altmarkkreis Salzwedel)

14. Björn Wasserthal (Börde)

15. Maximilian Gludau (Burgenlandkreis)

16. Oliver Mank (Stendal)

17. John Matthias Kaube (Anhalt-Bitterfeld)

18. Dr. Frank Odemar (Salzlandkreis)

19. Christian Daehre (Magdeburg)

20. Daniela Tost (Magdeburg)