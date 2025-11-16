Du bist Halle

FDP wählt Lydia Hüskens zur Spitzenkandidatin, Andreas Silbersack auf Platz 2

von · 16. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

26 Antworten

  1. PeterPaulus sagt:
    15. November 2025 um 12:22 Uhr

    Interessiert die FDP noch jemanden? Nächstes Jahr geht es raus aus dem Landtag, da beißt die Maus keinen Faden an 😄

    Antworten
  2. 10010110 sagt:
    15. November 2025 um 12:29 Uhr

    Wer oder was ist „FDP“? Muss man das kennen?

    Antworten
  3. Kein Platz am Futtertrog sagt:
    15. November 2025 um 12:58 Uhr

    Die gelbe Truppe kann sich dann in gewohnter Weise mit den grünen und roten Ideologen in der APO zoffen.

    Antworten
  4. Berliner sagt:
    15. November 2025 um 13:16 Uhr

    FDP? Möllemann und Genscher waren o.k. Danach nur noch Randfiguren. Keine Chance 2026.
    Und das ist gut so!

    Antworten
    • Pfannkuchen sagt:
      15. November 2025 um 17:01 Uhr

      Wann haben Möllemann und Genscher das letzte Mal für den Landtag Sachsen-Anhalt kandidiert?

      Antworten
      • Martin Bochmann sagt:
        16. November 2025 um 07:17 Uhr

        1990 Genscher. Für den Landtag und als Direktkandidat für die Bundestagswahl. Naja, auf dem Stimmzettel stand er nicht, war aber auf allen Plakaten.
        Im Gegensatz zu den Kandidat*innen: Die waren auf (fast) keinem Plakat, standen aber auf allen Stimmzetteln.

        Antworten
        • Rentner sagt:
          17. November 2025 um 09:55 Uhr

          Der Genscher-Bonus ist längst abgelutscht!
          Und wenns nach solchen Typen wie PaulusHallenser geht, dann soll doch hier die APARTHEID eingeführt werden!

          Antworten
  5. Dudel Sede sagt:
    15. November 2025 um 14:39 Uhr

    Finde ich fragwürdig, warum so eine Meldung Platz in den Nachrichten findet. Die FDP liegt in Sachsen-Anhalt doch konstant bei rund 5% – in einer Stadt wie Halle (Saale), die eher links-grün geprägt ist, wird der Anteil nochmal deutlich niedriger sein.

    Dass sich eine Mini-Partei, die bundesweit kaum noch relevant ist, ihre Spitzenkandidatin kürt, ist doch eigentlich eine interne Meldung für deren 20 Mitglieder und kein Nachrichtenthema für die Allgemeinheit.

    Gibt es wirklich keine wichtigeren Themen? Wohnungsnot, steigende Energiepreise, marode Infrastruktur (z.B. HAVAG 🤭) – da wirkt so eine Meldung wie eine sinnlose Besetzung von Sendezeit und Redaktionsressourcen. Als ob künstlich versucht würde, einer kaum beachteten Partei eine Bedeutung zu geben, die sie in der Realität längst verloren hat.

    Antworten
    • Umgeschaut sagt:
      16. November 2025 um 12:33 Uhr

      Also wenn hier gegenüber im Block 6-8 Wohnungen leer stehen, kann man wohl nicht von Wohnungsnot sprechen. Eher wohl von Unvermögen, eine Wohnung zu suchen…

      Antworten
  6. Politikbeobachter sagt:
    15. November 2025 um 16:03 Uhr

    Wollte Lydia nicht in Ruhestand gehen?
    Bzw. ist sie das nicht schon, denn ihr Ministeramt ist so seltsam verweist.

    Antworten
  7. Zum verzweifeln sagt:
    15. November 2025 um 16:43 Uhr

    FDP steht nur einseitig für Unternehmerinteressen, reiche Erben und Parteispender. Das schadet unserer Gesellschaft. Wie lange sollen Menschen mit dickem Konto noch unser Land ausbeuten und die Demokratie torpedieren bis wir Verhältnisse wie in den USA haben?

    Antworten
    • Liberaler sagt:
      15. November 2025 um 17:10 Uhr

      Die FDP steht für Freiheit, Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und geordnete Staatsfinanzen.

      Ohne die FDP wird Deutschland immer weiter den Bach runtergehen. Und dann fängt ihr an, zu Heulen und könnt euch an euer heutiges Geseiere nicht mehr erinnern. 👎

      Antworten
      • Pittiplatsch sagt:
        15. November 2025 um 18:04 Uhr

        Jo, das haben wir ja gemerkt als Lindner Finanzminister war. (Gähn)

        Antworten
      • Dudel Sede sagt:
        15. November 2025 um 18:11 Uhr

        Freiheit und Fortschritt sind wichtige Werte, aber die Realität der FDP-Politik sieht oft anders aus:

        · Soziale Gerechtigkeit? Die FDP blockiert regelmäßig Maßnahmen für mehr Verteilungsgerechtigkeit, wie etwa die Erhöhung des Mindestlohns oder die Besteuerung von Superreichen.
        · Geordnete Staatsfinanzen? Gleichzeitig fordert sie teure Steuergeschenke für Besserverdiener, die den Staatshaushalt belasten würden.
        · Fortschritt? Die Partei bremst konsequent ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen aus.

        Die FDP vertritt in erster Linie die Interessen von Unternehmen und Wohlhabenden. Dass Deutschland ohne diese Klientelpolitik ‚den Bach runtergeht‘, ist eine unbelegte Behauptung. Tatsächlich zeigen Studien, dass zu große soziale Ungleichheit – wie sie durch die FDP-Politik verstärkt wird – einer Gesellschaft eher schadet.

        Antworten
      • Martin Bochmann sagt:
        16. November 2025 um 07:19 Uhr

        Und einen schönen Gebrauchtwagen können wir jetzt beim Lindner kaufen!
        Vergiss bitte nicht, die positive Wirkung der f.d.p im Hier und Jetzt hervorzuheben, mein Freund.

        Antworten
    • Dudel Sede sagt:
      15. November 2025 um 17:32 Uhr

      Die FDP blockiert mit ihrer Ideologie regelmäßig notwendige Investitionen in soziale Gerechtigkeit, Bildung und Klimaschutz. Wenn jedes Mal, wenn es um höhere Steuern für Reiche oder mehr Sozialleistungen geht, die Bremsen angezogen werden, bestätigt das leider genau Ihren Punkt.

      Die gefährliche soziale Spaltung, die wir in den USA sehen, sollte uns eine Warnung sein. Wir brauchen eine Politik, die den Zusammenhalt stärkt, nicht eine, die ihn weiter aushöhlt.

      Antworten
      • tja sagt:
        15. November 2025 um 21:26 Uhr

        Leider hat die Linke auch verstärkt von Verteilungs- auf Identitätsfragen umgeschwenkt, was sie ironischerweise von den gespaltenen USA übernommen hat. Und da geht es auch darum, die eigenen Gruppeninteressen gegen andere durchzusetzen, die dabei gefälligst nicht mitzureden haben. Nicht gerade ein Rezept für mehr sozialen Zusammenhalt. Aber ein Rezept für den Aufstieg der AfD, die ja auch nichts anderes zu tun vorgibt, als die eigenen Gruppeninteressen gegen andere durchzusetzen…

        Antworten
  8. Bebler sagt:
    15. November 2025 um 23:16 Uhr

    Was ist mit PaulUSHalle, muss der jetzt Wunden lecken? Meldet sich gar nicht? Vergeblich den Fehdehandschuh geworfen?

    Antworten
  9. Vote for PH sagt:
    16. November 2025 um 01:06 Uhr

    Warum wurde Frau Hüskens gewählt und nicht der PaulusHallenser? Er/sie/es hätte die besten Aussichten auf das Amt unseres nächsten Ministerpräsidenten.

    Antworten
  10. Vote for PH sagt:
    16. November 2025 um 11:47 Uhr

    Warum ist PaulusHallenser nicht unter den Top 20. Der sagt ehrlich was er denkt und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Diese Geradlinigkeit vermisst man heute im politischen Diskurs, denn da wird oft taktisch argumentiert.

    Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      16. November 2025 um 19:07 Uhr

      Danke für die Blumen!

      Ich sehe meine Zukunft momentan eher in der halleschen Kommunalpolitik und werde zur nächsten Stadtratswahl antreten.

      Antworten
  11. PaulusHallenser sagt:
    16. November 2025 um 19:05 Uhr

    Ich freue mich, dass wir als sachsen-anhaltische FDP eine so gute Liste aufstellen konnten und dass Lydia Hüskens und Andreas Silbersack an der Spitze stehen.

    Lydia Hüskens hat sich sich als stellvertretende Ministerpräsidentin erfolgreich profiliert und Andreas Silbersack sorgt stehts dafür, dass der Süden Sachsen-Anhalts in MD nicht vergessen wird.

    Wir werden als FDP den sachsen-anhaltischen Bürgern 2026 einen spannenden und aufregenden Wahlkampf liefern, denn wir wissen, dass LSA eine starke liberale Stimme braucht.

    Ich werde mich am Wahlkampf aktiv beteiligen und Seite an Seite mit meinen Parteikollegen für ein starkes und freiheitliches Sachsen-Anhalt kämpfen.

    Antworten
    • Martin Bochmann sagt:
      17. November 2025 um 03:05 Uhr

      Ich liebe dieses Verspechen! Das kam von Dir zur Kommunalwahl 2024 „Ich werde mich am Wahlkampf aktiv beteiligen“, Ergebnis: Ein Sitz von dreien weg, nur noch 2, keine eigene Fraktion ohne andere mehr möglich.
      Das kam von Dir zur BTW 2025: „Ich werde mich am Wahlkampf aktiv beteiligen“, Ergebnis: f.d.p raus aus dem Bundestag.
      Jetzt also zur LTW 2026: „Ich werde mich am Wahlkampf aktiv beteiligen“. Das Ergebnis wird spannend! Nicht, dass die f.d.p aus dem Landtag rausfliegt, das steht fest, sondern ab sie auch so schlecht abschneidet, dass sie auch noch aus der staatlichen Parteienfinanzierung fliegt.

      Ich denke, nach Deinen, äh, Erfolgen bei den letzten Wahlen stehen die Chancen nicht schlecht. Ich gehe davon aus, dass Du Dein Möglichstes dafür tun wirst.

      Antworten
      • 10010110 sagt:
        17. November 2025 um 08:01 Uhr

        Vielleicht ist das nicht nur Korrelation, sondern Kausalität? Immer wenn sich der PaulusHeuchler aktiv am Wahlkampf beteiligt, verliert die FDP Wählerstimmen. Das sollte mal zu denken geben. 😆

        Antworten
    • 10010110 sagt:
      17. November 2025 um 08:04 Uhr

      Wir werden als FDP den sachsen-anhaltischen Bürgern 2026 einen spannenden und aufregenden Wahlkampf liefern, […]

      Die Bürger wollen aber keinen „spannenden und aufregenden Wahlkampf“, sondern eine solide und realistische Politik nach dem Wahlkampf. Weniger Show machen, dafür Ergebnisse liefern. Weniger quatschen, mehr machen. Taten, nicht Worte sprechen lassen.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert