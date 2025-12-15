Führungslose Mobilität in Halle: Fachbereichsleiter nimmt seinen Hut

Seit Jahren gebe Halle (Saale) zu wenig Geld für den Unterhalt von Straßen aus, beklagte Norbert Schültke, Fachbereichsleiter Mobilität der Stadtverwaltung, in der Vergangenheit. Waren seine Mahnungen nur Kampf gegen Windmühlen?

Der vor drei Jahren in die Saalestadt gekommene Stadtplaner jedenfalls verlässt die Stadtverwaltung wieder. Nach längerer Krankheit ist Schültke erst seit wenigen Wochen wieder im Amt.

Wie es nun weitergeht, ist noch nicht bekannt. “Zum weiteren Umgang mit dem Fachbereich Mobilität wird die Stadt im neuen Jahr informieren, sobald hierzu eine Entscheidung getroffen ist”, sagt Stadtsprecher Drago Bock.