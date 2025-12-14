Fans vom HFC und FCM geraten in der halleschen Innenstadt aneinander – 24 Tatverdächtige ermittelt
Am Nachmittag traf der Hallesche FC im Leuna-Chemie-Stadion auf die Reserve vom 1. FC Magdeburg. Doch schon vor dem Spiel kam es zu einem Scharmützel zwischen verfeindeten Fangruppen.
Um 12:39 Uhr sei man wegen einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich Kleine Marktstraße alarmiert worden, so eine Polizeisprecherin. Vor einem Lokal kam es zwischen Fußballanhängern verschiedener Fanlager zu wechselseitigen Tätlichkeiten. Auch eine Scheibe und Deko des Lokals wurden dabei beschädigt.
Die Polizei hat derzeit insgesamt 24 involvierte Personen aus beiden Fanlagern angetroffen oder im Nahbereich festgestellt. Strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.
Dummheit kennt keine Grenzen. 🤦♀️
Bei den Fans heißt es Sport frei .
…sieht man ja auch hier an den Kommentaren 😆
Bei fast jedem Spiel des HFC gibt es durch die Anhängerschaft dieses Vereins verursachte gewaltsame Auseinandersetzungen.
Vielleicht sollte man seitens der Stadt überlegen, das Leuna-Chemie-Stadion nicht mehr dem HFC zur Verfügung zu stellen, so dass sich das „Fan-Geschehen“ vor die Tore der Stadt verlagert und in Halle endlich Frieden einkehrt.
Vielleicht sollte man mal diese Chaoten tatsächlich bestrafen. DAS würde für eine Verbesserung sorgen. Aber da ducken sich Polizei und Justiz weg …
Was ein anderer Stadionort daran ändern soll, das diese Chaoten auf der Anreise Stunk machen, bleibt wohl die Logik von Liberaler. Beamen die dann dort hin?
Achja … „Frieden in Halle einkehren“ … drunter gehts wohl nicht mehr, oder? So ärgerlich diese Auseinandersetzungen sind … Halle hat wohl deutlich andere Probleme …
Du lügst. Bei fast jedem Artikel gibt es einen von dir ausgehenden dummen Kommentar. Vielleicht sollte man seitens der Stadt zusehen, sich aus selbiger zu verbannen, damit endlich Frieden einkehrt.
Sofort jede finanzielle Unterstützung des HFC aus dem städtischen Haushalt und über kommunale Betriebe streichen!
Im Stadion selbst herrschte heute feinster Weihnachtsfrieden.
Da standen vier Gästefans ziemlich verloren im Auswärtsblock rum. Der HFC traf dreimal das gegnerische Netz, die anderen nur einmal und das war es dann im Stadion auch schon mit Bürotechnik.
Vielleicht solltest Du mal Deine Blase Paulusviertel verlassen, wenn Du keine Randale erleben möchtest – im und rund um das Stadion gab es nämlich keine, sondern nur höchst zufriedene Fans. 😉