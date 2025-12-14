Du bist Halle

Fans vom HFC und FCM geraten in der halleschen Innenstadt aneinander – 24 Tatverdächtige ermittelt

von · 14. Dezember 2025

  1. 10010110 sagt:
    14. Dezember 2025 um 21:15 Uhr

    Dummheit kennt keine Grenzen. 🤦‍♀️

  2. PaulusHallenser sagt:
    14. Dezember 2025 um 21:21 Uhr

    Bei fast jedem Spiel des HFC gibt es durch die Anhängerschaft dieses Vereins verursachte gewaltsame Auseinandersetzungen.

    Vielleicht sollte man seitens der Stadt überlegen, das Leuna-Chemie-Stadion nicht mehr dem HFC zur Verfügung zu stellen, so dass sich das „Fan-Geschehen“ vor die Tore der Stadt verlagert und in Halle endlich Frieden einkehrt.

    • J sagt:
      14. Dezember 2025 um 23:12 Uhr

      Vielleicht sollte man mal diese Chaoten tatsächlich bestrafen. DAS würde für eine Verbesserung sorgen. Aber da ducken sich Polizei und Justiz weg …

      Was ein anderer Stadionort daran ändern soll, das diese Chaoten auf der Anreise Stunk machen, bleibt wohl die Logik von Liberaler. Beamen die dann dort hin?

      Achja … „Frieden in Halle einkehren“ … drunter gehts wohl nicht mehr, oder? So ärgerlich diese Auseinandersetzungen sind … Halle hat wohl deutlich andere Probleme …

    • Daniel M. sagt:
      14. Dezember 2025 um 23:43 Uhr

      Du lügst. Bei fast jedem Artikel gibt es einen von dir ausgehenden dummen Kommentar. Vielleicht sollte man seitens der Stadt zusehen, sich aus selbiger zu verbannen, damit endlich Frieden einkehrt.

  3. Rotstift 2.0 sagt:
    14. Dezember 2025 um 21:37 Uhr

    Sofort jede finanzielle Unterstützung des HFC aus dem städtischen Haushalt und über kommunale Betriebe streichen!

  4. Ich sagt:
    14. Dezember 2025 um 22:20 Uhr

    Im Stadion selbst herrschte heute feinster Weihnachtsfrieden.

    Da standen vier Gästefans ziemlich verloren im Auswärtsblock rum. Der HFC traf dreimal das gegnerische Netz, die anderen nur einmal und das war es dann im Stadion auch schon mit Bürotechnik.

    Vielleicht solltest Du mal Deine Blase Paulusviertel verlassen, wenn Du keine Randale erleben möchtest – im und rund um das Stadion gab es nämlich keine, sondern nur höchst zufriedene Fans. 😉

