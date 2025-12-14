Fans vom HFC und FCM geraten in der halleschen Innenstadt aneinander – 24 Tatverdächtige ermittelt

Am Nachmittag traf der Hallesche FC im Leuna-Chemie-Stadion auf die Reserve vom 1. FC Magdeburg. Doch schon vor dem Spiel kam es zu einem Scharmützel zwischen verfeindeten Fangruppen.



Um 12:39 Uhr sei man wegen einer tätlichen Auseinandersetzung im Bereich Kleine Marktstraße alarmiert worden, so eine Polizeisprecherin. Vor einem Lokal kam es zwischen Fußballanhängern verschiedener Fanlager zu wechselseitigen Tätlichkeiten. Auch eine Scheibe und Deko des Lokals wurden dabei beschädigt.



Die Polizei hat derzeit insgesamt 24 involvierte Personen aus beiden Fanlagern angetroffen oder im Nahbereich festgestellt. Strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

