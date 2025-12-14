Bring Your Own Light verwandelt Halle-Neustadt am Freitagabend in ein Lichtlabor
Am Freitag, den 19. Dezember 2025, verwandelt sich die Neustädter Passage von 16 bis 20 Uhr in ein leuchtendes Kunstlabor. Unter dem Motto „Bring Your Own Light“ (BYOL) sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam den öffentlichen Raum zum Strahlen zu bringen.
Während auf dem Stadtplatz der beliebte Wintermarkt für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgt, wird die Scheibe A parallel dazu mit einer großformatigen und beeindruckenden Fassadenprojektion in Szene gesetzt. Den Höhepunkt bildet von 19 bis 20 Uhr eine eigens für das Gebäude entwickelte Videoprojektion des Künstlers Mahir Duman, die den Platz in ein lebendiges Lichterspiel taucht.
Ob Beamer, Polylux, Diaprojektor oder Mini-Beamer: Wer eine Idee und ein Projektionsgerät besitzt, ist herzlich eingeladen, die Flächen der Neustädter Passage mit eigenen Lichtmotiven zu gestalten. Für Strom und eine kleine Auswahl an verfügbaren Projektoren ist vor Ort gesorgt. So können auch spontane Besucher*innen selbst kreativ werden.
Entlang der Passage warten zudem interaktive Lichtinstallationen, die zum Ausprobieren und Mitgestalten einladen. Ein vielfältiges Bühnenprogramm sorgt dabei für die passende musikalische Begleitung.
Neben der Lichtkunst gibt es weitere Angebote für neugierige Besucher*innen:
– Ein mobiler Makerspace eröffnet Einblicke in die Welt zwischen analog und digital.
– Das Dr. Data-Lastenfahrrad bietet Beratung zu digitalen Fragen.
– Die Stadt Halle (Saale) informiert über laufende und kommende Smart City-Projekte.
Der Eintritt zu allen Angeboten ist kostenfrei.
Muss man immer alles ins englische bringen.
Das tut doch nicht not.
Was ist der Unterschied zwischen Bürger,Bürgerinnen und Besucher*innen?
🤔
Wenn es daran schon hapert 🤦♂️
Aber vielleicht fällt es Dir auf, wenn es heisst Einwohner und Einwohnerin auf der einen und Besucher und Besucherin auf der anderen Seite.
Da merkt man gleich die politische Gesinnung der Initiatoren. Und dass sie jeden Blödsinn mitmachen, den irgendwer als politisch korrekt vorgibt. 🙄
Die Länge.
Bürger schließt Personen ohne (alle) Bürgerrechte aus.
@Detlef: Je nach dem, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlts, wirst du als Bürger oder als Bürgerin eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und vielleicht auch mitzuwirken. Wenn du die Einladung angenommen hast, bist du dann ein Besucher oder eine Besucherin dieser Veranstaltung. Wenn du noch weitere Fragen hast, stell sie einfach hier ein, die Community von „Du Bist Halle“ ist immer sehr hilfsbereit.
Und wenn ich mich keinem Geschlecht zugehörig fühle, bin ich nicht eingeladen? Wieso ist das Geschlecht überhaupt relevant?
Also gibt es nur zwei Geschlechter? Komisch. Hier wird doch sonst immer was anderes behauptet. Besonders von einem Teil der Community von „Du bist Halle“.
Die eigentlichen Probleme dieses Stadtteils werden für einen Moment überstrahlt. Neustadt ist zum Ghetto geworden. Da hilft auch eine Lichtprojektion nicht.
Makerspace, own light, Besucher*innen… Hier wird die deutsche Sprache gepflegt, dass es eine Freude ist. Die Zukunftsstadt eben. Vielleicht kommt ja jemand die Erleuchtung bei der Perfohrmänz.
*jemandem
“ Vielleicht kommt ja jemand die Erleuchtung”
Vielleicht könntest Du Dich auch erst mal mit der deutschen Grammatik beschäftigen.