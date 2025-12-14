Bring Your Own Light verwandelt Halle-Neustadt am Freitagabend in ein Lichtlabor

Am Freitag, den 19. Dezember 2025, verwandelt sich die Neustädter Passage von 16 bis 20 Uhr in ein leuchtendes Kunstlabor. Unter dem Motto „Bring Your Own Light“ (BYOL) sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam den öffentlichen Raum zum Strahlen zu bringen.

Während auf dem Stadtplatz der beliebte Wintermarkt für vorweihnachtliche Atmosphäre sorgt, wird die Scheibe A parallel dazu mit einer großformatigen und beeindruckenden Fassadenprojektion in Szene gesetzt. Den Höhepunkt bildet von 19 bis 20 Uhr eine eigens für das Gebäude entwickelte Videoprojektion des Künstlers Mahir Duman, die den Platz in ein lebendiges Lichterspiel taucht.

Ob Beamer, Polylux, Diaprojektor oder Mini-Beamer: Wer eine Idee und ein Projektionsgerät besitzt, ist herzlich eingeladen, die Flächen der Neustädter Passage mit eigenen Lichtmotiven zu gestalten. Für Strom und eine kleine Auswahl an verfügbaren Projektoren ist vor Ort gesorgt. So können auch spontane Besucher*innen selbst kreativ werden.

Entlang der Passage warten zudem interaktive Lichtinstallationen, die zum Ausprobieren und Mitgestalten einladen. Ein vielfältiges Bühnenprogramm sorgt dabei für die passende musikalische Begleitung.

Neben der Lichtkunst gibt es weitere Angebote für neugierige Besucher*innen:

– Ein mobiler Makerspace eröffnet Einblicke in die Welt zwischen analog und digital.

– Das Dr. Data-Lastenfahrrad bietet Beratung zu digitalen Fragen.

– Die Stadt Halle (Saale) informiert über laufende und kommende Smart City-Projekte.





Der Eintritt zu allen Angeboten ist kostenfrei.