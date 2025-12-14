Du bist Halle

Bring Your Own Light verwandelt Halle-Neustadt am Freitagabend in ein Lichtlabor

von · 14. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

13 Antworten

  1. Oma Gerlinde sagt:
    14. Dezember 2025 um 18:11 Uhr

    Muss man immer alles ins englische bringen.
    Das tut doch nicht not.

    Antworten
  2. Detlef sagt:
    14. Dezember 2025 um 19:33 Uhr

    Was ist der Unterschied zwischen Bürger,Bürgerinnen und Besucher*innen?
    🤔

    Antworten
    • Halle-Leser sagt:
      14. Dezember 2025 um 20:44 Uhr

      Wenn es daran schon hapert 🤦‍♂️

      Aber vielleicht fällt es Dir auf, wenn es heisst Einwohner und Einwohnerin auf der einen und Besucher und Besucherin auf der anderen Seite.

      Antworten
    • 10010110 sagt:
      14. Dezember 2025 um 20:58 Uhr

      Da merkt man gleich die politische Gesinnung der Initiatoren. Und dass sie jeden Blödsinn mitmachen, den irgendwer als politisch korrekt vorgibt. 🙄

      Antworten
    • Dickster sagt:
      14. Dezember 2025 um 21:09 Uhr

      Die Länge.

      Antworten
    • Kleine Hilfe sagt:
      14. Dezember 2025 um 21:28 Uhr

      Bürger schließt Personen ohne (alle) Bürgerrechte aus.

      Antworten
    • Motor sagt:
      14. Dezember 2025 um 21:34 Uhr

      @Detlef: Je nach dem, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlts, wirst du als Bürger oder als Bürgerin eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und vielleicht auch mitzuwirken. Wenn du die Einladung angenommen hast, bist du dann ein Besucher oder eine Besucherin dieser Veranstaltung. Wenn du noch weitere Fragen hast, stell sie einfach hier ein, die Community von „Du Bist Halle“ ist immer sehr hilfsbereit.

      Antworten
  3. Diana sagt:
    14. Dezember 2025 um 20:44 Uhr

    Die eigentlichen Probleme dieses Stadtteils werden für einen Moment überstrahlt. Neustadt ist zum Ghetto geworden. Da hilft auch eine Lichtprojektion nicht.

    Antworten
  4. Wennemann sagt:
    14. Dezember 2025 um 21:23 Uhr

    Makerspace, own light, Besucher*innen… Hier wird die deutsche Sprache gepflegt, dass es eine Freude ist. Die Zukunftsstadt eben. Vielleicht kommt ja jemand die Erleuchtung bei der Perfohrmänz.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert