Gewerbegebiet Tornau: Wirtschaftsausschuss votiert für Prüfung

Nachdem der Planungsausschuss am Dienstag die Vorlage der Verwaltung zum Gewerbegbiet Tornau noch einmal vertagt hat, gab es hingegen im Wirtschaftsausschuss am Mittwoch eine knappe Zustimmung. 4 Räte votierten mit Ja, drei mit Nein bei einer Enthaltung. Damit sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass der Stadtratsbeschluss aus 2019 aufgehoben wird, der ein Gewerbegebiet auf dem Areal untersagte.

Am heutigen Donnerstag ist der Umweltausschuss dran, in zwei Wochen dann der Stadtrat. Die Entscheidung im Kommunalparlament dürfte mit Blick auf die Fachausschüsse knapp ausfallen, denn auch der Finanzausschuss hatte sich bereits im Oktober für die Prüfung ausgesprochen.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt betonte, dass es nur um eine Prüfung geht – also keinesfalls um eine Festlegung. Die Prüfergebnisse brauche man, um überhaupt zu sehen, ob JVA und Gewerbegebiet zusammenpassen würden.