Prozess am Landgericht Halle wegen Vergewaltigung

Am heutigen Donnerstag beginnt vor der 16. großen Strafkammer des Landgerichts Halle der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann, dem die Staatsanwaltschaft Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung vorwirft.

Nach Anklage der Staatsanwaltschaft soll der im Dezember 1977 geborene Angeklagte im Mai 2025 in stark alkoholisiertem Zustand die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgesucht haben. Obwohl die Beziehung im März 2025 beendet worden sei, habe er sich Zutritt verschafft und gegen den erkennbaren Willen der Frau den Geschlechtsverkehr erzwungen. Dabei soll er auch körperliche Gewalt angewendet haben.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.