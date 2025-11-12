Halle-Fahne soll künftig vor Ratssitzungen am Stadthaus wehen
Vor dem Stadthaus auf dem Marktplatz in Halle (Saale) soll künftig vor Stadtratssitzungen die Halle-Fahne wehen. Das schlägt die Fraktion Hauptsache Halle hat dem Stadtrat eine Anregung zur Beflaggung vor dem Stadthaus vorgelegt.
Die Fraktion möchte damit die Bedeutung des Stadtrats als demokratisch gewählte Vertretung der Einwohnerinnen und Einwohner sichtbar machen. Das Stadthaus, in dem das höchste kommunale Gremium tagt, solle so auch im Stadtbild als Ort lebendiger Demokratie erkennbar sein.
Neueste Kommentare