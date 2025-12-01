SmokeKing und Sweet4Sweet: Läden am Hallmarkt sammeln Spenden für Bus Vierjahreszeiten

Auch in diesem Jahr engagieren sich die beiden am Hallmarkt ansässigen Geschäfte SmokeKing und Sweet4Sweet (Talamtstraße beziehungsweise Oleariusstraße) für den wohltätigen Zweck: Bis 23. Dezember 2025 rufen sie ihre Kundschaft dazu auf, Spenden für den „Bus Vierjahreszeiten“ abzugeben. Die Aktion soll Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützen – besonders in den Wintermonaten, in denen der Bedarf an Versorgung und Wärme besonders groß ist.

Der „Bus Vierjahreszeiten“ ist seit Jahren eine feste Anlaufstelle für Bedürftige in Halle (Saale). Er bietet warme Getränke, Lebensmittel, Kleidung und ein offenes Ohr. Die Initiative lebt maßgeblich von ehrenamtlichem Engagement und Spenden aus der Stadtgesellschaft.

Die beiden beteiligten Geschäfte stellen während des gesamten Sammelzeitraums Spendenboxen bereit. Geld- und Sachspenden können direkt in den Filialen abgegeben werden. „Jede Unterstützung hilft – ob klein oder groß“, heißt es von den Organisatorinnen und Organisatoren. Ziel der Aktion sei es, die wichtige Arbeit des Busses auch in der kalten Jahreszeit zuverlässig zu ermöglichen.

Am 23. Dezember 2025 sollen die gesammelten Spenden offiziell an das Team des Bus Vierjahreszeiten übergeben werden. Für viele Hallenserinnen und Hallenser ist die vorweihnachtliche Aktion inzwischen ein fester Termin im Kalender – ein Zeichen dafür, dass gelebte Solidarität in der Stadt weiterhin einen hohen Stellenwert hat.