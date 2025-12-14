HFC gewinnt Heimspiel gegen Magdeburgs Zweite mit 3:1

Der Hallesche FC hat am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen FC Magdeburg II mit 3:1 gewonnen.

Zwar ist Magdeburg nach 13 Minuten in Führung gegangen. Wosz konnte in der 63. Minute für die Hallenser ausgleichen, Baro traf in der 87. Minute. Kurz vor Schluss traf Kulke zum 3:1.

6.000 Zuschauer waren im Leuna-Chemie-Stadion dabei.

FOTO: ESMERO.de – Sebastian Kraneis