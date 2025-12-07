Karsten Priedemann als DGB-Regionsgeschäftsführer Halle-Dessau bestätigt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt hat auf seiner Bezirkskonferenz am 6. Dezember Karsten Priedemann im Amt bestätigt. Die Delegierten aus den Mitgliedsgewerkschaften wählten ihn mit 97,6 Prozent der Stimmen erneut zum Geschäftsführer der DGB-Region Halle-Dessau. Seine Amtszeit beträgt vier Jahre.

DGB-Regionsgeschäftsführer Priedemann: „Ich freue mich, diese Aufgabe erneut zu übernehmen und danke den Delegierten für ihr Vertrauen und ihr Votum. Meine Ziele für die kommenden vier Jahre sind klar: gute Arbeit mit gutem Leben verbinden, die Transformation der Arbeitswelt solidarisch und gerecht mitgestalten und ein demokratisches Sachsen-Anhalt erhalten.“

Abschließend ergänzte der alte und neue Regionsgeschäftsführer: „Gerade in unserer von Umbrüchen geprägten Region ist es wichtig, dass die Menschen hier eine Perspektive sehen, und dafür werde ich mit den acht Gewerkschaften im DGB einsetzen. Ein demokratisches und offenes Sachsen-Anhalt ist dafür der Garant.“