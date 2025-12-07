Modellbahnausstellung im Stadthaus vom 12. bis 14. Dezember

Weihnachtsmarkt und Modelleisenbahn, dass gehört doch einfach zusammen. Daher findet auch in diesem Jahr im Stadthaus am Marktplatz in Halle (Saale) wieder eine große Modellbahnausstellung statt. Diese wird gemeinsam von dem Eisenbahn Modellbahn Club 78 e.V. Halle (Saale) und den Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunden Halle-Stadtmitte e.V. veranstaltet. Gezeigt werden im großen und kleinen Festsaal auf ca. 300m² Ausstellungsfläche 10 Anlagen der verschiedensten Nenngrößen von TT bis IIm.

Der MEH zeigt u.a. die TT-Anlage von Waldungen nach Kornbach. Der EMC stellt u.a. die TT-Anlage Hockeheeme, die Stadtfeste mit dem Weihnachtsmarkt und eine Juniormodulanlage aus. Als Gäste kommen die Berlin-Brandenburger Modulbahner mit einer 4,00m x 10,00m großen TT-Anlage. Für die Kinder gibt es einige Anlagen, wo sie die Züge selbst fahren lassen können. Außerdem gibt es eine Bastelecke, wo sie unter Anleitung ein Modellhaus zusammenbauen können.

Geöffnet ist am:

Freitag, 12. Dezember, von 13:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 13. Dezember, von 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 14. Dezember, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Der Eintritt kostet 5,00€, ermäßigt 3,00€ und eine Familienkarte gibt es für 14,00€,