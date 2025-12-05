Krieg dem Krieg: Demonstration gegen Wehrpflicht in Halle

Derzeit findet eine Demonstration gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht statt. Demonstranten rufen unter anderem „Bei der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix“, „Auf die Barrikaden, das Vaterland verraten“ und „Nie wieder Wehrpflicht“.

Laut Polizei beteiligen sich rund 400 vorwiegend junge Menschen an der Demonstration. Weitere Teilnehmer werden durch eine weitere Kundgebung am Steintor erwartet.

Mehr später