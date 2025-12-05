Krieg dem Krieg: Demonstration gegen Wehrpflicht in Halle
Derzeit findet eine Demonstration gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht statt. Demonstranten rufen unter anderem „Bei der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix“, „Auf die Barrikaden, das Vaterland verraten“ und „Nie wieder Wehrpflicht“.
Laut Polizei beteiligen sich rund 400 vorwiegend junge Menschen an der Demonstration. Weitere Teilnehmer werden durch eine weitere Kundgebung am Steintor erwartet.
Mehr später
Wehrpflicht ist alternativlos und notwendig. Guttenberg hat damals völlig unnötig die Wehrpflicht aussetzen lassen. Dafür gabs sicher ordentlich Rubel. Die Wehrpflicht ist allerdings extrem ungerecht ausgelegt. Alle müssten diesen Dienst leisten. Nicht nur junge Menschen und nicht nur Männer. Aber das kapieren die Nichtsnutze in berlin eh nicht.
Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, da sie schlichtweg nicht mehr finanzierbar war. Man kann Guttenberg nun wirklich nicht vorwerfen, dass er ein Pazifist ist.
Dass Frauen einen viel größeren Beitrag zur Gesellschaft leisten durch Kinderkriegen, Carearbeit u.s.w. ist ein sinnvolles Argument gegen die Wehrpflicht für Frauen. Auch wenn es da sicherlich Bewegung drin gibt, so bleibt es im Großen und Ganzen dennoch so wie es lange war.
Und natürlich gibt es Alternativen zur Wehrpflicht. Das wird aber ein Nichtsnutz namens Daniel M. nicht hören wollen.
Darum Medienschaffende zu Kriegsberichterstatter:innen.
Jetzt merkt auch die junge Generation, dass das Leben kein Ponyhof ist und die Komfortzone zu bröckeln beginnt.
„Gebildet“ in den Krieg?
Putins nützliche Trottel
Richtig so, mit der kurzen Wehrpflicht Zeit ist man nur Kanonenfutter für die Front. Last euch nicht verheizen. Bin Ü 60 und war Soldat. Ihr seid unser wichtigstes Gut.
Bedankt Euch bei Putin! Wenn ich dann zudem lese, dass viele Schüler wegen des schlechten Wetters lieber ins Cafè gegangen sind kann ich nur sagen:. Gerade solchen Luschen und Schulschwänzern täte eine Grundausbildung mit Robben im Schlamm gut. Zudem: Wer nicht will, kann jaErsatzdienst leisten.
Ich bin für die Wehrplicht hab sie selber schon mitgemacht und es hat nicht geschadet. Würde seber gern wieder zum Bund gehen nur mit 53 Jahren ist man leider zu alt.
Armee hat noch keinen geschadet, ein bisschen Zucht und Ordnung auch nicht.Einfach mal was tun für das Vaterland und nicht nur abhängen.
Als Ehefrau, Mutter und Oma begrüsse ich die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Disziplin und Verantwortung statt weichgespültes Leben im ständigen Handywahn.
Wenn es am Ende wirklich ernst wird, nimmt man auf persönliche/private Befindlichkeiten ohnehin keine Rücksicht mehr. Jetzige Positionsäußerungen dazu sind gratis und gegenstandslos.
Für diesen Staat würde ich auch nicht in den Krieg ziehen. Sehr viele ukrainische Männer für ihren offensichtlich auch nicht.