Würdigung zum Ehrenamtstag: 406 Hallenser für ihr freiwilliges Engagement ausgezeichnet

Am heutigen Internationalen Tag des Ehrenamts verleiht die Stadt Halle (Saale) derzeit im Rahmen eines Festakts Ehrenamtskarten an Hallenserinnen und Hallenser, die sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich für gemeinnützige Zwecke engagieren. Insgesamt 406 Personen werden ausgezeichnet, darunter beispielsweise Jan Zenker vom THW sowie Samita Aktas und Annabelle Fiedler vom Stadtschülerrat.

Seit 2016 vergibt die Stadt Halle (Saale) entsprechend der Richtlinie zur Förderung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements jährlich bis zu 500 Ehrenamtskarten an von Vereinen und Initiativen nominierte Personen, die sich ehrenamtlich zum Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner engagieren. Alle Informationen, etwa zu den Angeboten und Vergünstigungen der Ehrenamtskarte, sind auf der Internetseite der Stadt oder unter ehrenamtskarte zusammengestellt.

