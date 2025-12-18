Cannabis zwischen Teillegalisierung und Kinder- und Jugendschutz: Stadt Halle veröffentlich Faktenblatt für die Bürger

Die Stadt Halle (Saale) hat durch ihren Fachbereich Gesundheit ein neues Faktenblatt mit dem Titel „Cannabis zwischen Teillegalisierung und Kinder- und Jugendschutz: Zahlen, Daten und Fakten für Halle (Saale)“ veröffentlicht. Die Publikation ordnet die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (KCanG) ein und zeigt, was für Erwachsene erlaubt ist und was – insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen – weiterhin verboten bleibt. Zudem werden Risiken, Konsumtrends und aktuelle Erkenntnisse aus bundesweiten Studien kompakt zusammengefasst.

Für Halle (Saale) ergänzt das Faktenblatt die Einordnung um lokale Daten aus den Suchtberatungsstellen. Diese zeigen: Alkohol ist mit großem Abstand der häufigste Beratungsanlass. Mit Abstand folgen cannabisbezogene Anliegen sowie Problemlagen im Zusammenhang mit Heroin/Opiaten.´

Der Fachbereich Gesundheit informiert Einwohnerinnen und Einwohner mit den sogenannten Faktenblättern einmal im Quartal zu ausgewählten gesundheitlichen Themen rund um die Gesundheit. Neben wesentlichen Informationen sowie Antworten zu prägnanten Fragen rund um das jeweilige Thema wird dieses inhaltlich durch Zahlen, Daten und Fakten aus der Stadt Halle (Saale) untersetzt.

Das Faktenblatt steht ab sofort auf der Internetseite der Stadt Halle (Saale) zum Downloadbereit.