Du bist Halle

Cannabis zwischen Teillegalisierung und Kinder- und Jugendschutz: Stadt Halle veröffentlich Faktenblatt für die Bürger

von · 18. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Besucher sagt:
    18. Dezember 2025 um 17:16 Uhr

    Wegen Alkohol wendeten sich 2023 und 2024 ungefähr so viele Menschen an die Suchtberatungsstelle in Halle mit einer „Problemlage“ wie für alle anderen Substanzen zusammen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert