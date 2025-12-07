Ladendieb in der Beesener Straße versprüht Reizgas im Supermarkt – vier Verletzte

Am Samstag, gegen 19.40 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Beesener Straße zu einem schweren räuberischen Diebstahl. Ein bislang noch unbekannter männlicher Täter betrat das Geschäft und verstaute Waren in seinem mitgeführten Rucksack. Beim Passieren des Kassenbereichs sollte er durch Mitarbeitende des Marktes angehalten werden.

In einer sich darauf folgenden Auseinandersetzung setzte der Mann ein Reizstoffsprühgerät ein, um seine Beute zu sichern und flüchtete anschließend aus dem Markt in Richtung Stadion. Zwei Mitarbeitende mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant medizinisch versorgt werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, benötigten jedoch keine Behandlung vor Ort. Während der Flucht verlor der Täter zwei zuvor entwendete Getränkedosen. Der Wert der entwendeten Gesamtware ist noch nicht bekannt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: – männlich, ca. 25–30 Jahre alt – etwa 1,60 m groß – europäischer Phänotyp – auffällige Tätowierungen (u. a. Träne unter einem Auge, Schriftzug im Schläfen-/Augenbrauenbereich, Tattoos an Hals und Händen) – schwarze Jacke (Markenaufdruck „North Face“), schwarzer Rucksack, schwarze Schuhe, schwarzes Basecap

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345 224 2000 zu melden.