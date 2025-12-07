Verfolgungsjagd endet am Saale-Center: Drogen und Sprengkörper gefunden – zwei Verdächtige gestellt, einer kann flüchten

Am Sonntag, 00.25 Uhr, entzog sich ein PKW einer Kontrolle im Bereich Gimritzer Damm/Saaleaue. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später am Saalecenter gestoppt. Nach dem Halt flüchteten drei Insassen zu Fuß. Der mutmaßliche Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrer konnten durch die Beamten gestellt werden. Der dritte Insasse entfernte sich unerkannt.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden beim Fahrzeugführer Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem wurde im Fahrzeuginnenraum ein unbekannter Sprengkörper mit einer Nettoexplosivmasse von rund 150 Gramm beschlagnahmt.

Gegen die Beschuldigten wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.