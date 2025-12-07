Streit um Hunde eskaliert in Wettin-Löbejün: Mann zückt Messer

Am Samstag, gegen 13.55 Uhr, kam es vor einem Grundstück in Wettin-Löbejün zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 36- und einem 47-Jährigen. Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit über die jeweiligen Hunde soll der Jüngere ein Messer mit feststehender, bislang unbekannter, Klingenlänge hervorgeholt und dieses in Richtung des Älteren gehalten haben. Zu verbalen Drohungen oder einer Anwendung des Messers kam es nicht. Der Tatverdächtige verließ den Ort vor Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

