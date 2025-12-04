Hohe Unfallgefahr in der Kleinen Ulrichstraße: Pflastersteine fehlen

Eine Reparatur der Kleinen Ulrichstraße in Halle (Saale) lässt weiter auf sich warten. Obwohl die Pflastersteine seit Monaten locker sind, wurde hier bislang nichts unternommen.

Nun hat sich die Unfallgefahr, insbesondere für Radler und Fußgänger, noch einmal erhöht. Denn es fehlen auch Pflastersteine. Wann eine Reparatur erfolgt, ist bislang nicht bekannt.