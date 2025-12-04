Du bist Halle

Hohe Unfallgefahr in der Kleinen Ulrichstraße: Pflastersteine fehlen

von · 4. Dezember 2025

15 Antworten

  1. Laufrad sagt:
    4. Dezember 2025 um 16:54 Uhr

    So funktioniert Stadtverwaltung in Halle! Straßen verkommen lassen, aber Blümchen für die Flaniermeile pflanzen!
    Unser OB setzt halt Prioritäten.

    • Wario sagt:
      4. Dezember 2025 um 21:53 Uhr

      @Laufrad, der neue OB ist wie lange im Amt? Sonst macht man doch auch immer den geschassten „Ex-OB“ für die Missstände verantwortlich! Hat man nicht mit viel TAM-TAM einen „neuen Bauhof“ installiert? Übrigens unterm abgewählten Ex-OB .

  2. Dog sagt:
    4. Dezember 2025 um 17:01 Uhr

    Da gibt’s schlimmeres in Halle

  3. Hallenser sagt:
    4. Dezember 2025 um 18:55 Uhr

    Meine Idee…….
    Blumenzwiebeln stecken

  4. Rentner sagt:
    4. Dezember 2025 um 23:14 Uhr

    Diese Straße ist nicht für heutige Kfz geeignet. Hab mal bei Wikipedia Leergewicht und Breite einiger PKW rausgesucht:
    Trabant 601: 610-650 kg, 1504-1510 mm
    Wartburg 353: 920-960 kg, 1640 mm
    VW Golf VIII: 1255-1670 kg, 1789 mm

  5. 10010110 sagt:
    4. Dezember 2025 um 23:29 Uhr

    Nicht die Radfahrer sind jedoch an den lockeren Steinen schuld, aber das Grundproblem traut man sich in Halle ja nicht anzugehen. 🙄

  6. Realist sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:23 Uhr

    So wie die Radfahrer dort lang rasen, ist es kein Wunder, dass die Straße kaputt geht. Als Fußgänger ist man dort Freiwild. Man sollte dort bauliche Beschränkungen einbauen, dass nicht mehr so gerast werden kann. Dann hält die Straße auch länger.

  7. Oekonom sagt:
    5. Dezember 2025 um 13:21 Uhr

    Die Betonsteine sind seit Jahren locker, die Situation eskaliert nur immer mehr. Vor Jahren wurden auf Drängen des ADFC Teilbereiche saniert und befestigt. Schon damals war absehbar, das die lose verlegten Steine dem Druck durch tonnenschwere Fahrzeuge nicht stand halten können. Leider fand keine durchgehende Sanierung statt.

    Dem OB ist die Situation bekannt, im Rahmen einer gemeinsamen Radtour mit dem ADFC im September diesen Jahres wurde bei einem Stopp an einer Schadensstelle auf die Verkehrsgefährdung durch lockere Steine hingewiesen. Ihm ist die Notwendigkeit von Reparaturen bewusst.

    Eine ähnliche und noch viel gefährlichere Situation findet sich in der Geiststraße. Radfahrer müssen dort Schienenrillen queren und stoßen dann ebenfalls auf lockere Betonsteine. Dies ist seit Jahren so, ohne das Stadtverwaltung und HAVAG reagieren. Trotz mehreren Stadtratsinitiativen verharren die Verantwortlichen in Untätigkeit und kommen ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nach.

