Mit Machete bewaffnet: versuchter Raub in der Silberhöhe gescheitert

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Roßlauer Straße in Halle (Saale) zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Hier soll sich ein 36-Jähriger mit einer Machete – die Klinge war laut Polizei 30 Zentimeter lang – einem 15 Jahre alten Jugendlichen von hinten genähert und diesen bedroht haben. Er forderte erfolglos Geld, der Jugendliche konnte flüchten.

Die umgehend alarmierte Polizei war schnell vor Ort und konnte den Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Der stark alkoholisierte Mann wehrte sich auch gegen die Beamten, so dass diese Zwang anwenden mussten.

Die Machete wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erlassen, zudem eine Gefährderansprache gehalten.