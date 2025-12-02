Du bist Halle

Stadtverwaltung verteidigt geplante Fusion von IGS Steintor und KGS Hutten: soll schulische Angebote stabilisieren und Schulstandorte sichern

von · 2. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert