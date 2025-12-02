IGS Am Planetarium verschenkt Herzlichkeit an den Bus Vierjahreszeiten

Die Schulgemeinschaft der IGS Am Planetarium in Halle (Saale) spendet 116 Weihnachtstüten für den Bus Vierjahreszeiten und damit für die Bedürftigsten der Stadt Halle. Neben den vielen Sachspenden der Schulgemeinschaft haben die Schülerinnen und Schüler der 5.-10. Klassen Mützen, Kekse, Socken, Weihnachtsmänner und vieles mehr tatkräftig gesammelt, sortiert, Weihnachtskarten gestaltet, Geschenktüten bemalt und mit lieben und aufmunternden Worten verziert und eingepackt.



Das Team Bus Vierjahreszeiten um David und Diana Strübing war bei der Übergabe der Geschenktüten durch die Lehrerinnen Sigrun Schramm und Josephine Fabian-Engelhardt am 1.12.25 gerade bei der Vorbereitung des Busses, um die Weltenbummler mit dem Nötigsten zu versorgen. „So viel gelebte Nächstenliebe und Verantwortung kann nur ein Vorbild für unsere Schulgemeinschaft der IGS Am Planetarium sein. Herzlichen Dank für die bewundernswerte Arbeit und die Möglichkeit die Bedürftigen unterstützen zu können“, sagt Sigrun Schramm.