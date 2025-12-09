Neue Verkehrsführung an der Stadtbahnbaustelle Dessauer Straße: Landrain-Überfahrt wieder möglich

Ab Montag, 15. Dezember 2025, ändert die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, die Kfz-Verkehrsführung innerhalb der STADTBAHN-Baustelle Dessauer Straße.

Es wird wieder möglich sein, aus Richtung Landrain West über die Gleisüberfahrt nach Landrain Ost/Mühlrain zu fahren. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linie 1 und auf den Schienenersatzverkehr.