Person springt von der Berliner Brücke in den Tod

Am Mittwochmittag ist von der Berliner Brücke aus eine Person auf die Gleise gesprungen und wurde von einem Zug erfasst. Derzeit sind die Fahrbahn und die Zugstrecke gesperrt.

In der Regel wird nicht über Suizide oder Suizidversuche berichtet. Ausnahmen machen wir bei besonderen Einsätzen, die auch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich ziehen. Sollten Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden, dann bekommen Sie unter der kostenlosen Hotline 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 anonym Ansprechpartner bei der Telefonseelsorge.