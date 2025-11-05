Verkehrsunfall in der Mansfelder Straße: Pkw von Straßenbahn erfasst

Am Mittwochmittag kam es in der Mansfelder Straße in Halle (Saale) zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Ankerstraße wurde ein Auto von einer Straßenbahn der Linie 16 erfasst. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

der Straßenbahnverkehr war zwischenzeitlich blockiert.