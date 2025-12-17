Du bist Halle

Neue Morgensendung bei MDR Sachsen-Anhalt: bisherige Moderatorin kandidiert für den Landtag

von · 17. Dezember 2025

Julia Rosebrock, Radio-Moderatorin MDR Sachsen-Anhalt / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7880 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.

19 Antworten

  1. Diäten Koch sagt:
    17. Dezember 2025 um 10:59 Uhr

    Moderiert die im Landtag das Frühstück am Buffet? Oder was für kompetente Fähigkeiten hat die Dame?

    Antworten
    • Deppen Leer Zeichen sagt:
      17. Dezember 2025 um 13:54 Uhr

      Sie kann ohne zu stottern oder rot zu werden vor Leuten reden. Kannst du das auch?

      Antworten
      • Diäten Koch sagt:
        17. Dezember 2025 um 14:14 Uhr

        Natürlich! Bin doch kein Grüner sowie du!

        Antworten
      • Sagi sagt:
        17. Dezember 2025 um 16:26 Uhr

        Als ob es darauf ankäme, „ohne zu stottern oder rot zu werden vor Leuten“ (oder besser: vor einem Mikrofon!) zu gackern. Das können sogar die Hühner auf der Stange (und sie können es besser als die meisten mdr-Mod(d)eratoren)! Die Hühner tun beim Gackern aber etwas Nützliches: Sie legen Eier.

        Der Worte sind genug gewechselt,
        Laßt mich auch endlich Taten sehn!
        Indes ihr Komplimente drechselt,
        Kann etwas Nützliches geschehn.


        Wo er recht hat, da hat er recht, der olle Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe.
        Apropos Nützliches tun! Deppen Leer Zeichen „Kannst du das auch?“

        Antworten
        • tja... sagt:
          17. Dezember 2025 um 17:08 Uhr

          „Als ob es darauf ankäme“

          Du hast vielleicht noch nie eine Sitzung des Landtags verfolgt und verlässt deinen Spiegelkeller kaum noch. Aber manchmal muss man als Politiker doch noch mit und auch vor anderen Menschen reden.

          Du bist dort, wo du bist, weil du das nicht kannst. Aber auf dich kommt es eben auch nicht an.

          Antworten
  2. Aha sagt:
    17. Dezember 2025 um 11:35 Uhr

    Eine ex mdr Mitarbeiterin setzt sich jetzt politisch für „Pressefreiheit “ ein. Aha. Wir wissen alle, welche Interessen die vertreten wird.

    Antworten
  3. Hörer sagt:
    17. Dezember 2025 um 13:24 Uhr

    Da wird sich „die Linke “ aber freuen. Gerade bei der “ Pressefreiheit“ ist man da noch sehr verbesserungswürdig.

    Antworten
  4. Zappelphillip sagt:
    17. Dezember 2025 um 13:54 Uhr

    die Ratten verlassen das Schiff … und suchen sich neue Futtertröge

    Antworten
  5. PaulusHallenser sagt:
    17. Dezember 2025 um 14:51 Uhr

    Antonia Kaloff kandidiert für die Linkspartei, was ziemlich gut zu ihren sozialistischen Reden im MDR und in der Öffentlichkeit passt.

    Antworten
    • micha sagt:
      17. Dezember 2025 um 15:53 Uhr

      Also ich hab im Radio noch nie eine sozialistische Rede von ihr gehört.
      Dafür hab ich vom PaulusHallenser sehr viel Blödsinn hier gelesen. Hier oben ist ein Beispiel.

      Antworten
      • Achim sagt:
        17. Dezember 2025 um 18:05 Uhr

        PaulusHallenser ist Mitglied der FDP (für weitere Kandidaturen oder Posten reicht es nicht), was ziemlich gut zu seinen beleidigenden, diffamierenden und menschenverachtenden Aussagen passt.

        Antworten
  6. Vera sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:13 Uhr

    Wieviel Prozent wählen eigentlich die Linken?
    So kann sie beim MDR weiterarbeiten, passt also!

    Antworten

