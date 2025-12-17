Streaming als Vorbild: Oper Halle erweitert mit »Opernhaus-on-demand« ihr Angebot um flexibles Monatsabo 

Die Bühnen Halle erweitern ihr Abonnement-Portfolio um ein neues, besonders flexibles Modell: Mit »Opernhaus-on-demand« können Kulturinteressierte für 15 Euro im Monat regelmäßig Vorstellungen des Opern- und Ballettrepertoires besuchen unabhängig vom festen Rahmen klassischer Abonnements.

Das Prinzip ist einfach: Alle vier Monate erhalten Abonnent*innen zwei Tickets für eine Vorstellung ihrer Wahl aus den Sparten Oper oder Ballett. Damit richtet sich das neue Format insbesondere an Menschen, die sich kulturelle Gestaltungsspielräume wünschen, flexibel planen wollen oder den Einstieg in Musiktheater und Tanz suchen etwa Studierende, junge Berufstätige und kulturinteressierte Neu-Hallenser*innen.

»Streaming-Abos bestimmen unseren Alltag, doch das Live-Erlebnis im Opernhaus bleibt einzigartig. Mit unserem neuen Modell knüpfen wir an moderne Gewohnheiten an und machen den Zugang zur Oper so noch attraktiver«, sagt Walter Sutcliffe, Intendant der Oper Halle. Neben der monatlichen, gut planbaren Zahlung bietet das neue Modell einen weiteren Vorteil: Die freie Wahl der Produktionen. Ob große Oper, zeitgenössisches Ballett oder besondere Formate im Operncafé das Publikum entscheidet selbst, welche Inszenierungen es besuchen möchte.