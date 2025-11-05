Polizei entdeckt Garagen voller Diebesgut nach Serie von Einbrüchen in Kleintransporter unter anderem in Halle (Saale)

Eine Serie besonders schwerer Diebstähle in Halle (Saale) und Schönebeck konnte von der Polizei entdeckt werden. Zwischen dem 02. und 03. November 2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem abgestellten Kleintransporter in der Grenzstraße in Halle (Saale), indem sie die Schiebetür des Fahrzeugs aufbrachen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeuge und Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Die intensiven Ermittlungen führte die Polizei zu einem Garagenkomplex in Schönebeck. Nach den Durchsuchungen der betroffenen Garagen, die staatsanwaltschaftlich angeordnet wurden, konnte eine große Menge gestohlener Werkzeuge sowie Maschinen und Elektrogeräte sichergestellt werden. Diese stammen nach dem aktuellen Ermittlungsstand aus weiteren gleichartigen Diebstahlshandlungen.

Sichergestellt wurden unter anderem ein Traktor, ein Anhänger, Rüttelplatten und mehr als 100 verschiedene Elektrowerkzeuge sowie Transportkoffer mit Zubehör.

Alle sichergestellten Gegenstände werden nun auf ihre Herkunft und mögliche Verbindungen zu weiteren Straftaten hin untersucht. Die beiden Garagenräume konnten einem bereits inhaftierten Täter zugeordnet werden.

Im gleichen Zeitraum wurden im Bereich der südlichen Innenstadt von Halle (Saale) sechs weitere besonders schwere Diebstähle aus Kleintransportern verzeichnet. In diesen Fällen wurde offensichtlich dieselbe Tatbegehungsweise angewandt. Die Täter brachen die Fahrzeuge auf und entwendeten ebenfalls wertvolle Werkzeuge und Maschinen. Die Polizei prüft derzeit Verbindungen zwischen den verschiedenen Taten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.