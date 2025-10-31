Gesundes Fast-Food im Hauptbahnhof Halle (Saale): Berliner Start-up „Stella Moses“ von Sternekoch Stefan Marquard eröffnet Pop-up-Store

Mit Unterstützung der Stadt Halle (Saale) eröffnet das Berliner Food-Start-up „Stella Moses“ am Mittwoch, den 5. November 2025, einen Pop-up-Store im Glaspavillon der Bahnhofshalle. Das junge Unternehmen hat sich auf pflanzenbasiertes Fast-Food spezialisiert und präsentiert in Halle seine Kreation „Bellies“ – Falafel-Bällchen mit verschiedenen Füllungen, darunter Spinat, Feta, vegane Bolognese, Apfel oder Kakao.

Zum Start sind verschiedene Marketingaktionen geplant. Unterstützt wird die Eröffnung von Sterne- und Fernsehkoch Stefan Marquard, der zu den Gründern von Stella Moses gehört und am Eröffnungstag persönlich vor Ort sein wird.

Die Ansiedlung des Unternehmens in Halle (Saale) wurde von der Wirtschaftsförderung des Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung der Stadt begleitet. Olaf Ungefroren, Teamleiter im Fachbereich Wirtschaft, betont die Bedeutung des Projekts: „Es ist ein starkes Signal, dass wir ein Start-up, das in Berlin gegründet wurde, von den Standortpotenzialen der Stadt Halle (Saale) überzeugen konnten und es nun hier ein innovatives Konzept umsetzt. Die Verbindung von gesundem Fastfood mit einer KI-gestützten Gesundheitsplattform hat viel Potenzial. Wir begleiten die langfristigen Pläne von Stella Moses weiterhin mit voller Überzeugung.“

Langfristig plant „Stella Moses“, das Konzept über den Streetfood-Bereich hinaus auszuweiten – etwa auf Schulen, Kantinen und Supermärkte. Zudem ist eine KI-gestützte Gesundheitsplattform in Vorbereitung, die es ermöglichen soll, auf Grundlage von Gesundheitsdaten (DSGVO-konform) individuelle Ernährungsprogramme zu erstellen.

Für die Ausstattung des Pop-up-Stores wurden mehr als 30.000 Euro investiert. Neben dem eigenen Team des Start-ups arbeiten dort drei zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkauf und in der Promotion. In der mittelfristigen Planung sollen auf den Pop-up-Store zunächst ein Imbiss und später ein Restaurant in der Hallenser Innenstadt folgen.

Mit dem Engagement im Hauptbahnhof will das Unternehmen seine Idee von gesunder, pflanzenbasierter Schnellküche einem breiten Publikum vorstellen – und zugleich Halle (Saale) als Standort für innovative Ernährungskonzepte stärken.