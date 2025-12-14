Weihnachtliches Benefizkonzert für Hospiz am Mittwoch

Am 17. Dezember veranstaltet der Heinrich-Pera-Hospizverein das alljährliche Benefizkonzert für das Heinrich-Pera-Hospiz. Der hallesche Chor halle d´accord wir mit weihnachtlichen Liedern auf das Fest einstimmen.

„Wir laden zu einem besinnlichen Beisammensein ein und unterstützen damit diejenigen, die unsere Hilfe am meisten bedürfen. Unser Dank geht an den Chor halle d´accord, der uns auch in diesem Jahr bei unserem Anliegen unterstützt,“ sagt Gabriele Thamm, Vorsitzende des Heinrich-Pera-Hospiz-Vereins Halle (Saale) e.V.



Das Konzert findet um 17 Uhr in Kapelle des St. Elisabeth-Krankenhauses statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.