Sieg in der Nachspielzeit verspielt: HFC trennt sich im Auswärtsspiel von Jena mit 1:1 unentschieden

Der Hallesche FC hat sich am Freitagabend im Auswärtsspiel vom Tabellenzweiten FC Carl-Zeiss Jena mit 1:1 unentschieden getrennt. Fahkro traf für die Hallenser in der 35. Minute. In der Nachspielzeit gelang den Gastgebern dann der Ausgleich.

Aufstellung HFC: Müller – Schmedemann, Löhmannsröben, Halili – Langhammer, Elezi (81. Wosz), Stierlin, Hauptmann – Polat (81. Kulke), Fakhro (90. Kastull), Damelang (90. Ehrlich)