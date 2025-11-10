Du bist Halle

Stadt Halle startet Projekt „Werde dein eigener Chef“ / Netzwerk-Initiative für Gründungschancen in der Innenstadt

von · 10. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert