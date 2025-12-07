Zu viele Fahrer krank: Ausfälle im Linienverkehr der HAVAG in Halle – Fahrer aus der Verwaltung und Werkstatt helfen

In den vergangenen Tagen sind immer wieder Straßenbahnen und Busse in Halle (Saale) ausgefallen. Es gebe „jahreszeitbedingte erhöhte Krankheitsfälle“, so eine Stadtwerke-Sprecherin. Dadurch habe es vereinzelte Fahrtenausfälle im Linienverkehr gegeben. Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) versuchte, diese weitestgehend durch Personal aus der Verwaltung und den Werkstätten auszugleichen, die über eine Betriebsfahrerlaubnis für Bus und Bahn verfügen.

Die entfallenden Fahrten seien Auskunftssystemen gekennzeichnet. Aktuelle Verbindungen in Echtzeit können Fahrgäste jederzeit in der movemix_app oder über die Auskunftsplattform Mobile M.app in der App Mein HALLE Unterwegs abrufen. An den Haltestellen informieren Lautsprecher, elektronische Anzeigen und QR-Codes an Aushangfahrplänen zu Echtzeitverbindungen und Störungen, so die HAVAG. Allerdings wurde weder an den Anzeigetafeln, noch per Lautsprecherdurchsage auf die Ausfälle hingewiesen.