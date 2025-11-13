Um städtischen Zuschuss zu senken: diese Kürzungen bei der HAVAG in Halle (Saale) gelten ab 14. Dezember

Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) steht vor Kürzungen. Am 14. Dezember 2025 tritt ein neuer Fahrplan in Kraft.Die Stadt wird im kommenden Jahr 23 Millionen Euro Zuschuss bereitstellen, sagte Bürgermeister Egbert Geier.

Die Linie 2 fährt im Tagesverkehr zukünftig zwischen Südstadt und der neuen Endhaltestelle Schwimmhalle, sowie im Spät- und Nachtverkehr wie bisher zwischen Beesen und Soltauer Straße (Im Tagverkehr wird stattdessen Linie 10 bis Soltauer Straße verlängert).

Für die Linie 4 gilt der Betriebsschluss bereits um ca. 18.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 19:45 Uhr.

Der 10-Minuten-Takt der Linie 7 gilt von 6.15 bis 18 Uhr (Mo. – Fr.), bisher bis 20 Uhr.

Für die Linie 8 gilt am Samstag und Sonntagmorgen ein reduziertes Fahrplanangebot.

Die Linie 16 erhält eine neue Linienführung: Von Beesen über Vogelweide — Rannischer Platz — Marktplatz – Am Steintor zum Reileck, und ermöglicht dadurch eine direkte Anbindung der Ludwig-Wucherer-Straße an das Stadtzentrum.

Auf der Linie 23 beginnt der Rufbusbetrieb bereits ab ca. 20.45 Uhr (Mo. – Fr.), bisher ca. 21.15 Uhr.

Für die Linie 26 gilt ein reduziertes Fahrplanangebot ab ca. 20 Uhr (täglich) und am Samstagmorgen.

Für die Linie 27 gilt von 6 bis 17 Uhr (Mo. – Fr.) ein 20-Minuten-Takt, anschließend ein 30-Minuten-Takt zwischen Berliner Brücke und Büschdorf, bisher bis 20 Uhr. Zwischen 17 und 19 Uhr werden Verstärkerfahrten zwischen Büschdorf und Reideburg angeboten.

Für die Linie 30 gilt ein Betriebsbeginn am Samstag erst ca. 7.30 Uhr, bisher ca. 4 Uhr.

Die Linie 31 wird auf vollständigen Rufbusbetrieb (Mo. – Fr.) umgestellt.

Für die Linie 32 gilt ein Betriebsbeginn ca. 5.30 Uhr (Mo. – Fr.), bisher 5.15 Uhr. Betriebsende wird bereits um 17.45 (Mo. – Fr.) Uhr sein, bisher 18.20 Uhr.

Die Linie 36 bedient den Friedhof Neustadt am Sonntag zu den Öffnungszeiten des Friedhofs. Die Linie 42 wird sonntags auf Rufbusbetrieb umgestellt.

Für die Linie 43 gilt am Wochenende ein späterer Betriebsbeginn (Sa.: ab 6.15 Uhr; bisher 4.45 Uhr, So: ab 7.15 Uhr; bisher 04:45 Uhr).

Die Kleinbuslinie 44 entfällt, wobei diese Linienfahrten durch Parallellinien aufgefangen werden.

Weitere Anpassungen betreffen den Spät- und Frühverkehr: Die bisherigen Sammelanschlüsse der Straßenbahnen am Markt werden zwischen 23 und 24 Uhr von einem 20-Minuten-Takt auf einen 30-Minuten-Takt umgestellt. Zudem wird der 30-Minuten-Takt am Wochenende morgens verlängert – – samstags bis 7 Uhr, sonntags bis 9 Uhr, danach wird in den üblichen 20 Minuten-Takt gewechselt.

