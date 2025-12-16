Weihnachts(mit)singen im Sparkassen-Eisdom: noch Stehplätze verfügbar

Für das erste große „Weihnachts(mit)singen“ am Montag, 22. Dezember 2025, 18:30 bis 20:00 Uhr, sind noch Stehplätze im Block K im Sparkassen-Eisdom für einen Eintritt von 10,00 oder 5,00 Euro ermäßigt zu haben. Gemeinsam mit drei Chören der Oper Halle, den Saale Bulls und dem halleschen Eiskunstlauf-Nachwuchs können 3.300 Hallenserinnen und Hallenser Teil des größten Chors von Halle werden gemeinsam Weihnachtslieder schmettern und gemeinsam feiern. Bis zu 100 talentierte Sängerinnen und Sängern aus dem Opernchor Halle, dem Kinder- und Jugendchor sowie dem Extrachor der Oper Halle unter musikalischer Leitung von Frank Flade, Chorleiter der Oper Halle, begleiten das Team der Saalebulls, den halleschen Eiskunstlaufnachwuchs und alle Gäste des Weihnacht(mit)singens. Karten gibt es an den bekannten Verkaufsstellen der Saale Bulls, in der Tourist-Information Halle (Saale) sowie online unter: www.saalebulls.com/tickets/online-tickets/.

Das erste „Weihnachts(mit)singen“ dieser Art organisiert die Oper Halle, die Saale Bulls GmbH mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH.

Über 20 stimmungsvolle Weihnachtslieder, von bekannten Klassikern bis hin zu modernen Evergreens aus Rock und Pop, laden zum Mitsingen und Zuhören ein. Auf den großen Videowürfeln werden die Texte angezeigt und bereitgestellte Songtexte lassen niemanden den Takt verpassen.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Glühwein und Punsch wärmen die Stimmen und Kehlen auf. Gebrannte Mandeln und weitere Leckereien versüßen den Abend. Auf dem Eis ist eine Bühne aufgebaut für einen Flügel und das Bläserquintett. Mit einer eindrucksvollen Kür auf dem Eis eröffnen die jungen Eiskunstläuferinnen und -läufer das „Weihnacht(mit)singen“, die das Publikum in weihnachtliche Stimmung versetzen wird.

16 Weihnachtslieder zum Mitsingen in der Übersicht:

1. Joy to the World, 2. Sind die Lichter angezündet, 3. Freude im Advent, 4. Alle Jahre wieder, 5. Jingle Bells, 6. Lasst uns froh und munter sein, 7. Rudolph – the Red-Nosed Reindeer, 8. Tochter Zion, 9. Tausend Sterne sind ein Dom, 10. Hark! The Herald Angels Sing, 11. So viel Heimlichkeit, 12. Schneeflöckchen, Weißröckchen, 13. Fröhliche Weihnacht, 14. Leise rieselt der Schnee, 15. Stille Nacht, heilige Nacht, 16. O du fröhliche.