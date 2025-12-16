Du bist Halle

Neue Verkehrsinfotafeln am Maya mare: Smarte Technik reduziert Parkplatzsuchverkehr

von · 16. Dezember 2025

9 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    16. Dezember 2025 um 11:33 Uhr

    Da wird gar nix verhindert, wenn keine Einfahrt- und Parkverbote kontrolliert werden. Autofahrer parken wie sie wollen, Hauptsache möglichst nah am Eingang. Da helfen auch noch so viele Hinweis- und Verbotsschilder nicht. Die einzige Lösung ist abzetteln und abschleppen.

    • Hinweis sagt:
      16. Dezember 2025 um 12:42 Uhr

      Die Einfahrt zum Parkhaus ist nicht verboten und das Parken im Parkhaus auch nicht.

      • 10010110 sagt:
        16. Dezember 2025 um 18:12 Uhr

        Nein, aber auf Parkhäuser reagieren Autofahrer üblicherweise allergisch, weil die mit Parkgebühren assoziiert werden. Dann parkt man lieber wild in der Gegend, um einen Euro zu sparen. Und leider kommen die meistens auch damit durch, weil nie kontrolliert wird. Zum Beispiel steht an der Einfahrt zum Gelände des (ehemaligen) Wasserwerks Beesen ein Verkehrszeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art), aber trotzdem wird da lustig reingefahren und einfach geparkt. Und ich bezweifle, dass das Parkhaus jemals zu 100% ausgelastet war.

        • ach nulli sagt:
          16. Dezember 2025 um 20:43 Uhr

          Woher willst du das

          „trotzdem wird da lustig reingefahren und einfach geparkt“

          wissen? Du bist dort nie. Du kennst vielleicht das Bild aus dem Internet. Aber ob das Schild dort wirklich (noch) steht, kannst du gar nicht sagen, ohne zu raten (oder zu lügen).

          Außerdem kannst du dir die mangelnden Kontrollen leicht selbst erklären, wenn du darüber:

          „Einfahrt zum Gelände“

          wenigstens mal kurz nachdenkst.

          Aber selbst wenn du das nicht schaffst – wenn dort einfach „lustig“ reingefahren und geparkt wird, gäbe es keinen Suchverkehr. Der Widerspruch müsste dir nun aber auffallen.

  2. Henk sagt:
    16. Dezember 2025 um 15:26 Uhr

    Einfach Parkplätze nicht mutwillig verknappen, dann gibt es auch keinen „Suchverkehr“.

  3. V8 sagt:
    16. Dezember 2025 um 20:08 Uhr

    Alles ist Parkplatz.

