Neue Verkehrsinfotafeln am Maya mare: Smarte Technik reduziert Parkplatzsuchverkehr

Am Samstag öffnet der Badebereich im Maya Mare wieder. Und gerade rund um die Weihnachtszeit werden wieder viele Gäste erwartet. Schnell ist da das Parkhaus voll. Hier hilft das “Smart City”-Projekt. Denn in der Karlsruhe Allee und Georgi-Dimitroff-Straße stehen nun zwei Anzeigetafeln, auf denen die Anzahl an freien Plätzen im Parkhaus angezeigt werden. Ist es voll, werden Autofahrer zu Alternativen geleitet.

“Wir entlasten dadurch die Anwohner, die freut es”, sagt Melanie Heinrichs, kaufmännische Betriebsleiterin des Maya mare. Denn Suchverkehr in den Wohngebieten kann so verhindert werden. „Die neuen Infotafeln bieten unseren Gästen ab sofort einen klaren Vorteil: Sie kommen stressfrei an und können sicher sein, schnell einen Parkplatz zu finden. „

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Echtzeit-Anzeige der Parkhausbelegung: Die Tafeln informieren frühzeitig, wie viele freie Plätze verfügbar sind oder ob das Parkhaus ausgelastet ist.

Ausweichparkplätze: Bei Vollbelegung wird auf alternative Parkmöglichkeiten an der Endhaltestelle Beesen hingewiesen.

Reduzierung von Suchverkehren: Dank genauer Informationen noch vor der Zufahrt in das Wohngebiet können unnötige Fahrten vermieden und Anwohnerinnen und Anwohner spürbar entlastet werden.

Integration in SWH-App: Die Auslastungsdaten werden parallel in der App der Stadtwerke Halle Mein HALLE Unterwegs angezeigt.

Erweiterung des städtischen Parkleitsystems: Durch den Anschluss des Parkhauses an das Parkleitsystem der Stadt (Halle) sind die Belegungsdaten online verfügbar

Peter Kolbert, Senior Projektmanager der Stadtwerke Halle, erklärt: „Das Maya mare zählte zuletzt etwa 400.000 Gäste pro Jahr. Deshalb ist das Parkhaus am Maya mare zu Stoßzeiten häufig voll belegt, um genau zu sein an etwa 150 Tagen im Jahr – das führte nicht nur bei unseren Besuchern zu Frustration, sondern erzeugte auch zusätzlichen Verkehr in der Umgebung. Mit der neuen Technologie können wir den Verkehrsfluss gezielt steuern und die Parkplatzsuche deutlich erleichtern. Die Echtzeit-Informationen und Hinweise zu Ausweichparkplätzen sorgen dafür, dass Autofahrer schneller und ohne Umwege einen freien Parkplatz finden. Gleichzeitig entlasten wir das umliegende Wohngebiet und steigern die Zufriedenheit unserer Gäste. Ein weiterer Baustein, der Halle zur Smart City macht.“

Smart City Halle (Saale)

Smart City Halle (Saale) ist Teil der Modellprojekte Smart Cities (MPSC). Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie die KfW unterstützt Städte und Regionen dabei, die Möglichkeiten der Digitalisierung gezielt für eine nachhaltige Stadtentwicklung einzusetzen. Weitere Infos zum Gesamtprogramm „Smart City Halle (Saale)“ finden Sie unter www.smartes.halle.de