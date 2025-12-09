Weltgedenktag für die verstorbenen Kinder am zweiten Sonntag im Dezember – Gedenkfeier im Elisabeth-Krankenhaus

Auf der ganzen Welt stellen Menschen am zweiten Sonntag im Dezember um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster, um an verstorbene Kinder zu erinnern. So geht von Zeitzone zu Zeitzone eine Lichterkette um den Erdball. Sie macht sichtbar, dass jedes Kind, egal wie lange es lebt, Licht in diese Welt bringt und dass die verstorbenen Kinder unvergessen bleiben.

Anlässlich des Weltgedenktags für die verstorbenen Kinder sind verwaiste Eltern und Geschwister und alle, die um ein verstorbenes Kind trauern, am Sonntag, dem 14. Dezember 2025 um 17.00 Uhr zu einer Gedenkfeier in die Kapelle des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara (Mauerstraße 5) eingeladen.

Im Rahmen dieser Feier wird Gelegenheit sein, eine Kerze anzuzünden, die Namen der Kinder in ein Gedenkbuch einzutragen, Musik und Texte zu hören und das Gedenkkreuz zu besuchen. Die Seelsorge am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara und das Heinrich-Pera-Hospiz mit dem ambulanten Kinderhospizdienst gestalten das Gedenken.