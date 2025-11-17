Du bist Halle

Haseloffs Alarmruf in Talkshow: „Wir sind im Prinzip pleite“ – Sachsen-Anhalts Ministerpräsident fordert Konsolidierung

von · 17. November 2025

  1. Eibacke sagt:
    17. November 2025 um 12:44 Uhr

    Der Staat sollte sich das Geld endlich da holen, wo es liegt. Bei den oberen 10 Prozent!

  2. ON + ON sagt:
    17. November 2025 um 12:45 Uhr

    Bevor Friedrich Merz und die CDU/CSU ihre Wahlversprechen so ungeheuerlich gebrochen haben, hatten wir wenigstens stabile und geordnete Finanzen und damit eine stabile Währung. Jetzt hat die SPD ihren ideologischen Willen bekommen, um gleich 180 Mrd. € neue Schulden allein in 2026 machen zu können – für nichts und wieder nichts, da die Baupreise durch das Sondervermögen so explodieren sind, dass wir für die 180 Mrd. € nicht mehr gebaut bekommen, als wenn wir die alte Ampel mit ihren 20 Mrd. € Neuverschuldung einfach hätten weitermachen lassen. Den Rest verschiebt die SPD in den Sozialbereich. In spätestens 3 Jahren wird der Zins- und Tilgungsanteil von ursprünglich 10 Prozent am Bundeshaushalt auf über 50 Prozent explodieren – so wie das bei Frankreich heute schon der Fall ist, dank der SPD und Friedrich Merz. Der kommenden Generation wurde alles wegverfrühstückt.

    Und der gute Reiner Haseloff hat das alles schön mitgemacht, was er jetzt beklagt. Mit der Begründung Corona hat er seit 2020 die Landesfinanzen ruiniert, dass sein Nachfolger Sven Schulze jetzt zur Haushaltssanierung das Landesverwaltunsgamt in Halle dichtmachen will.

  3. Emmi sagt:
    17. November 2025 um 12:51 Uhr

    Endlich spricht mal jemand halbwegs Klartext. Für Kriege werden einfach so Milliarden aus dem Ärmel geschüttelt die in der Ukraine wiederholt in Korruption verschwinden. Wenn Deutschland so weiter macht, dann braucht es keine neu aufgestellte Wehrpflicht. Dann wird Deutschland auch so überrannt.
    Ich höre schon die Linken, Grüne und FDP auf mich „einprügeln“

  4. Detlef sagt:
    17. November 2025 um 12:52 Uhr

    Dann mal das eigene monatliche Gehalt etwas niedriger Schrauben die auch die Pension und dann könnte man schon den einen oder anderen Euro sparen bzw sollte man auch mal Steuergelder sinnvoll investieren und nicht für sinnlose Projekte ausgeben.
    „Wir sind Pleite „….glaub ich nicht, wenn Kriege mit Milliarden Euro im der Ukraine finanziert werden und andere Länder beim Wiederaufbau

  5. Gute Nacht sagt:
    17. November 2025 um 12:59 Uhr

    „Wofür geben wir in Deutschland, was derzeit angeschlagen ist, was wirtschaftlich auf keinem guten Pfad ist, Geld aus?“…alle, aber auch alle in Deutschland wissen es…nur unsere Politiker nicht? Es ist eben eine eigene Blase diese Politik

  6. MS sagt:
    17. November 2025 um 12:59 Uhr

    Jetzt, wo er in Rente geht, da gibts die großen Reden. Aber eben auch nur Reden und Schlagworte, keine Lösungsansätze. Vor allem keine zukunftsgewandten Vorschläge. Wo war denn die Landespolitik, als ausser Krokodilstränen nicht getan wurde für die Solarbranche? Wo sind denn Sachsen-Anhalts Vorschläge für die Chemiebranche, zum Erhalt der eigentständigen Nahrungsmittelindustrie? Man konnte doch nicht alles schnell genug an große Konzerne verhökern. Und jetzt, mit 40%AfD, kippt das Investklima noch stärker weg. Und bei nem Ausländeranteil von unter 8% alles auf die Migration zu schieben, ist jetzt auch eher so dämlich.

  7. Rarum sagt:
    17. November 2025 um 13:00 Uhr

    Aus Angst vor der AfD werden endlich Wahrheiten auf den Tisch gelegt. Haseloff merkt endlich, dass eine große Gruppe von Bürgern sich nicht mehr belügen lässt.
    Dann reist endlich die sogenannte Brandmauer zur AfD ein und macht eine anständige Politik, ohne das woke rot grüne Geseiere

  8. Mehr Milei wagen sagt:
    17. November 2025 um 13:06 Uhr

    Recht hat er. Aber AfD wählen ist keine Lösung ( Linksgrün schon gar nicht).

  9. na klar sagt:
    17. November 2025 um 13:18 Uhr

    ewige Jahre Schindluder und Lobbyismus und nun weil die AfD erstarkt fällt dem CDU Landesvati auf das wir Pleite sind … kann man sich nicht ausdenken … Fachkräftemangel at its best …

  10. erstaunlich sagt:
    17. November 2025 um 13:31 Uhr

    Erstaunlich, wenn man dann so sieht, wofür seine Minister alles ungebremst Fördermillionen raushauen als gäbe es kein Morgen.
    Keine Woche ohne neue Meldung, was für Schwachsinn schon wieder mit ein paar Millionen Steuergelder bedacht wurde.

  11. Zapp sagt:
    17. November 2025 um 13:50 Uhr

    „Mit einer ungewöhnlich scharfen Analyse zur finanziellen und wirtschaftlichen Lage Deutschlands hat der scheidende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU)“

    Immer wieder witzig und typisch deutsch!

    – scheidende Poltiker
    – Bundeswehrgeneräle und Verfassungsrichter a.D.
    – ehemalige Minister

    kommen auf einmal zu neuen Erkenntnissen. Nanu, nanu!

    Warum hat er seine Erkenntnisse nicht vorher in die Politik eingebracht?
    Angst vor der Nazi-Keule?
    Angst, dass es ihm so ergeht wie Sarrazin?

    So muss das damals beim Adolf auch gewesen sein.

  12. E. Honecker sagt:
    17. November 2025 um 14:17 Uhr

    Warnt da jemand vor seinen politischen Hinterlassenschaften?

  13. Kein Friede den Apparatschicks sagt:
    17. November 2025 um 14:47 Uhr

    Der Mann sollte schon mal seine Koffer packen, wie von ihm angekündigt. Es wird ihn niemand vermissen.

  14. Torsten sagt:
    17. November 2025 um 15:07 Uhr

    Im Kern hat der Kerl Recht.
    Wenn wir die sind, die alle Flüchtlinge nehmen, allein CO2 sparen, große Armeen unterhalten, aber damit nicht an Rohstoffe kommen, wenn wir andere Länder schützen und unsere günstigen Liferanten mit Lieferkettengesetzen vergraulen …
    Dann sind bereits viele Späne gefallen, von dem Ast auf dem wir sitzen.
    Mitnichten ist die AFD dafür die Lösung, viel eher sollte man sich mal bei den extrem Wohlhabenden im Land umsehen, wie man die zu mehr Staatseinnahmen zwingen kann (Linke) oder rundherum überlegen, wie man mit neuen Technologien Weltmarktführer, unabhängig und auf einem Wachstumsmarkt aktiv sein kann (Grüne).
    Wenn das Volk zu den Nazis abdriftet, können wir gerade in Russland, USA, Türkei usw. sehen, dass wir damit nur der Abwärtsspirale schwung geben.
    Oder wir bleiben einfach bei CDU und SPD, dann geht es einfach kontinuierlich uns langsam bergab.

