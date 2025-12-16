Du bist Halle

Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt gesunken – in Halle Anstieg um 1,3%

von · 16. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Robert sagt:
    16. Dezember 2025 um 14:21 Uhr

    Diese Entwicklung haben die Rechten schon vor 10 Jahren vorausgesehen und laut gesagt .
    Aber die Rechten sind ja sooo böse .

