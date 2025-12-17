Du bist Halle

Rot-Weißer Jahresausklang: HFC lädt am Samstag zu einem Weihnachtsmarkt mit Laternenumzug durchs Stadion ein

von · 17. Dezember 2025

3 Antworten

  1. Sportler sagt:
    17. Dezember 2025 um 09:48 Uhr

    Schöne Pressemeldung – sozialer Mehrwert…Schön wäre es, wenn die „HFC-Fans“ den sozialen Mehrwert erst gar nicht zerstören würden. Oder noch besser, es nicht nötig wäre bei jedem Heimspiel über 100 Polizeikräfte zu binden, die wiederrum durch Steuergelder bezahlt werden, die wiederum vielleicht für Bildungsprojekte ausgegeben werden könnten usw. Vielleicht wäre das mal ein schönes Geschenk für die Stadt, die soviel in eine Mannschaft der 4. Liga investiert und dafür schlechte Schlagzeilen bekommt.(Randalieren in Zügen, Körperverletzung etc.) Beispielgebend wäre hier z.b. Eishockey oder Volleyball und Handball – alle spielen in höheren Ligen als dieser Fußball.

  2. 10010110 sagt:
    17. Dezember 2025 um 10:38 Uhr

    Die sollten lieber einen Fackelumzug mit anschließender Pyro-Show machen, dann kommen auch die „echten“ Fans. 😛

