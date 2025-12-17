Rot-Weißer Jahresausklang: HFC lädt am Samstag zu einem Weihnachtsmarkt mit Laternenumzug durchs Stadion ein
Am Samstag, 20. Dezember 2025, wird es von 13 bis 19 Uhr weihnachtlich am Leuna-Chemie-Stadion. Der Hallesche FC lädt zu seinem mittlerweile traditionellen Weihnachtsmarkt ein
Alle Fahrgeschäfte und Mitmachangebote wie Eisstockschießen, ein Kinderkarussell, Knüppelkuchenbacken sowie eine große Bastelstraße sind laut HFC bewusst kostenlos. An allen Ständen stehen jedoch Spendenboxen bereit, um freiwillig einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten. Ergänzt wird das Programm durch verschiedene kulinarische Angebote in weihnachtlich gestalteten Ständen.
Auch auf der Bühne wird über den Nachmittag hinweg einiges geboten: Um 14:30 Uhr sorgt ein Kinderchor für vorweihnachtliche Stimmung, um 16 Uhr schaut sogar der Weihnachtsmann vorbei. Gegen 16:30 Uhr ist zudem ein kurzes Weihnachtsmärchen geplant, das primär bei den jüngeren Besuchern für leuchtende Augen sorgen dürfte. Ein Höhepunkt folgt um 17 Uhr: Der große Lampionumzug führt durch unser Wohnzimmer – das LEUNA-CHEMIE-STADION. Die Lampions können vor Ort gestaltet werden, dank der Unterstützung der Saalesparkasse stehen hierfür 500 Lampions zur Verfügung. Selbstverständlich können auch eigene Lampions mitgebracht werden.
Um 18 Uhr wird die Tombola ausgelost. Der gesamte Erlös kommt „Kinderplanet“ zugute. Damit verbindet der Weihnachtsmarkt erneut festliche Atmosphäre mit gesellschaftlichem Engagement und einem klaren sozialen Mehrwert.
Schöne Pressemeldung – sozialer Mehrwert…Schön wäre es, wenn die „HFC-Fans“ den sozialen Mehrwert erst gar nicht zerstören würden. Oder noch besser, es nicht nötig wäre bei jedem Heimspiel über 100 Polizeikräfte zu binden, die wiederrum durch Steuergelder bezahlt werden, die wiederum vielleicht für Bildungsprojekte ausgegeben werden könnten usw. Vielleicht wäre das mal ein schönes Geschenk für die Stadt, die soviel in eine Mannschaft der 4. Liga investiert und dafür schlechte Schlagzeilen bekommt.(Randalieren in Zügen, Körperverletzung etc.) Beispielgebend wäre hier z.b. Eishockey oder Volleyball und Handball – alle spielen in höheren Ligen als dieser Fußball.
Die sollten lieber einen Fackelumzug mit anschließender Pyro-Show machen, dann kommen auch die „echten“ Fans. 😛
Wer hat denn die Null gewählt, daß Du dich meldest !