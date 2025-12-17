Rot-Weißer Jahresausklang: HFC lädt am Samstag zu einem Weihnachtsmarkt mit Laternenumzug durchs Stadion ein

Am Samstag, 20. Dezember 2025, wird es von 13 bis 19 Uhr weihnachtlich am Leuna-Chemie-Stadion. Der Hallesche FC lädt zu seinem mittlerweile traditionellen Weihnachtsmarkt ein

Alle Fahrgeschäfte und Mitmachangebote wie Eisstockschießen, ein Kinderkarussell, Knüppelkuchenbacken sowie eine große Bastelstraße sind laut HFC bewusst kostenlos. An allen Ständen stehen jedoch Spendenboxen bereit, um freiwillig einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten. Ergänzt wird das Programm durch verschiedene kulinarische Angebote in weihnachtlich gestalteten Ständen.

Auch auf der Bühne wird über den Nachmittag hinweg einiges geboten: Um 14:30 Uhr sorgt ein Kinderchor für vorweihnachtliche Stimmung, um 16 Uhr schaut sogar der Weihnachtsmann vorbei. Gegen 16:30 Uhr ist zudem ein kurzes Weihnachtsmärchen geplant, das primär bei den jüngeren Besuchern für leuchtende Augen sorgen dürfte. Ein Höhepunkt folgt um 17 Uhr: Der große Lampionumzug führt durch unser Wohnzimmer – das LEUNA-CHEMIE-STADION. Die Lampions können vor Ort gestaltet werden, dank der Unterstützung der Saalesparkasse stehen hierfür 500 Lampions zur Verfügung. Selbstverständlich können auch eigene Lampions mitgebracht werden.

Um 18 Uhr wird die Tombola ausgelost. Der gesamte Erlös kommt „Kinderplanet“ zugute. Damit verbindet der Weihnachtsmarkt erneut festliche Atmosphäre mit gesellschaftlichem Engagement und einem klaren sozialen Mehrwert.