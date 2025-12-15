Jüdische Gemeinden Sachsen-Anhalt verurteilen Anschlag auf Chanukka-Feier in Sydney mit mindestens 16 Toten

Mit großer Bestürzung haben die Jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt auf den Terroranschlag während einer Chanukka-Feier am Bondi Beach in Sydney reagiert, bei dem mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen sind. Im Namen der gesamten jüdischen Gemeinschaft und des Landesverbands Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt sprachen die Verantwortlichen den Familien und Angehörigen der Opfer ihr tief empfundenes Beileid aus.

„Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen und der gesamten jüdischen Gemeinschaft in Australien“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Anschlag treffe nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern erschüttere jüdische Gemeinden weltweit. Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt verurteilten den Angriff aufs Schärfste und machten deutlich, dass jegliche Form von Gewalt und Antisemitismus entschieden zurückgewiesen werde.

Gerade an Chanukka, dem Fest des Lichts, sei die Tat besonders schmerzhaft, betonten die Vertreter des Landesverbands. Chanukka stehe für Hoffnung, Standhaftigkeit und den Glauben an das Gute – Werte, die durch Gewalt nicht ausgelöscht werden könnten. „Heute und an allen Festtagen, wie an jedem Tag, werden wir für Frieden, Sicherheit und das Gute in der Welt beten“, erklärten sie.

Abschließend äußerten die Gemeinden die Hoffnung, dass das Licht der Chanukka-Kerzen ein starkes Symbol bleibe: für Zusammenhalt über Ländergrenzen hinweg, für Solidarität mit den Betroffenen und für eine gemeinsame Botschaft des Friedens. Die jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt zeigten sich überzeugt, dass Mitgefühl, Gebet und gegenseitige Unterstützung stärker seien als Hass und Terror.