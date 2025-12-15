Zwölf Vereine präsentieren sich diese Woche in den Vereinshütten zum Weihnachtsmarkt
In Halle (Saale) haben auch Vereine die Möglichkeit, sich zum Weihnachtsmarkt zu präsentieren-. Dafür gibt es am Roten Turm die Vereinshütten. Und dort präsentieren sich in dieser Woche vom 15. bis 21. Dezember 12 Vereine.
Freie Termine gibt es am Montag, 15. Dezember; am Mittwoch, 17. Dezember; sowie Samstag, 20. Dezember; und Montag, 22. Dezember
- Montag: ADFC Halle (Saale); Arbeitskreis Hallesche Auenwälder e.V.
- Dienstag: BUND Regionalverband Halle-Saalekreis; USV Halle e.V. Halle Falken
- Mittwoch: Elisabeth Mobil Regionale Palliativzentrum
- Donnerstag: BUND Regionalverband Halle-Saalekreis; Mwana Wange e.V.
- Freitag: Bürgergesellschaft St. Mauritius zu Halle (Saale) e.V.; BRH Rettungshundestaffel Sachsen-Anhalt Süd e.V.
- Samstag: Rettungshundestaffel DLRG Saale-Elster-Aue e.V.
- Sonntag: Saale Rescue Dogs e.V.; Tierseelenrettung e.V.
