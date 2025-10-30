Moscheebau in Halle-Neustadt: AfD will Grundstücksverkäufe und Baulasten verhindern
In der Stadtratssitzung am Mittwoch hat das geplante Islamische Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt erneut für Diskussionen gesorgt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue hatte Fragen zum aktuellen Planungsstand gestellt – erhielt darauf aber zunächst keine mündliche Antwort. Die Stadtverwaltung verwies auf eine schriftliche Stellungnahme, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll.
Drei Anträge im Finanzausschuss
Ungeachtet dessen kündigte die AfD-Fraktion an, im kommenden Finanzausschuss drei Anträge einzubringen. Demnach soll die Stadtverwaltung verpflichtet werden, keine weiteren kommunalen Grundstücke an das Islamische Kulturcenter Halle (Saale) e.V. zu veräußern, keine Baulasten zugunsten des Vereins auf städtischen Flächen einzutragen, und im Falle eines rechtlich durchsetzbaren Anspruchs des Vereins auf Baulasten diese nur im notwendigen Mindestumfang und gegen eine finanzielle Entschädigung vorzunehmen.
Gerüchte über größere Baupläne
Hintergrund der Initiative sind Gerüchte, wonach das geplante IKC-Projekt größer ausfallen könnte als ursprünglich vorgesehen. Bereits im Februar 2022 hatte der Stadtrat dem Verkauf eines Grundstücks an den Trägerverein zugestimmt. Nach Angaben der AfD gebe es nun Hinweise, dass zusätzliche Flächen erworben werden sollen.
Das Islamische Kulturcenter soll laut früheren Angaben nicht nur eine Moschee, sondern auch Bildungs- und Begegnungsräume umfassen. Minarette oder Muezzinrufe seien nicht geplant.
AfD verweist auf öffentliche Skepsis
In der Begründung ihrer Anträge schreibt die AfD-Fraktion, die öffentliche Akzeptanz für Bauprojekte dieser Art habe in den vergangenen Jahren abgenommen. Insbesondere in Halle-Neustadt sei der Widerstand gegen eine mögliche Vergrößerung groß. Die Partei sieht darin eine „gesellschaftlich bedeutsame Frage für die gesamte Neustadt“ und argumentiert, der Moscheebau könne die „Integration muslimischer Menschen in die westliche Lebensweise“ erschweren.
Heißt das, die isolierte Filterblase der afd erschwert die Integration in die westliche Lebensweise?
Nein, der aggressive Islam kann sich nicht ohne Widerstand verbreiten. So würde ich das interpretieren. Kann mir auch kaum vorstellen, dass solch ein Vorhaben nach all den Vorkommnissen auf Resonanz stößt. Außerdem reist ein Großteil der Menschen mit diesem Glauben bald wieder heim. Was will man dann mit solch einer Ausbildungs- und Rekrutierungsanstalt? Diesmal bin ich ganz klar auf Seiten der AFD. Hoffe, das bleibt ne Ausnahme.
Na zum Glück gab es ja „nie“ ein aggressives Christentum. Eibacke, wie Geschichtsverssen kann man sein!
Was für ein schlechtes Argument. Fandest du.das aggressive Christentum von damals etwa so gut, dass du dir so eine Aggression hierher wünschst?
Hmm, nur ist der hier tätige Verein der liberale Flügel, der nix mit Aggressivität zu tun haben will. Somit ist dein „Widerstand“ „diesmal“ falsch interpretiert.
Na, haben die mal ofengelegt wo die Kohle herkommt? Meist von Erdogan oder den Golfstaaten – und das verheißt nichts Gutes. Wer stellt. und zahlt den Imam – hat der in Deutschland studiert oder ist der aus diesen Ländern importiert? Haben Schiiten dort auch einen Platz und Aleviten? Wenn nein war es wohl nichts mit liberal …. Also, bitte aufklären bzw. nachfragen lieber Stadtrat.
Noch ne Frage: Wieviele chrisliche Kirchenbauten hat Saudi Arabien die letzten 50 Jahre genehmigt?
Na da plustert sich der kleine Fascho wieder auf…. Welcher „aggressive Islam“ soll das denn sein? Menschen islamischen Glaubens sind in großer Zahl bereits mehr als 60 Jahre in Deutschland. Wurde gerade wieder groß gefeiert. Woher willst du also wissen, dass die wieder heim reisen? Was ist gegen Ausbildung einzuwänden? Bei dir wäre das auch mal ganz gut gewesen. Und Rekrutierungsanstalt ist das wohl nur in deinen braunblauen Alpträumen. Du bist nicht nur diesmal ganz klar auf Seiten der AfD, du steckst tief in deren Rektum. Schön braun ist es da.
Das dachte man bei den „Gastarbeitern“ der 1970er im Westen auch, und nun sieh dir an, was daraus geworden ist.
„Außerdem reist ein Großteil der Menschen mit diesem Glauben bald wieder heim.“ – Haha, na komm schon, das glaubst du doch selbst nicht. Niemals wird irgendjemand wieder heimreisen. Freiwillig sowieso nicht und unser Versagerstaat kriegt in diese Richtung eh nichts hin. Und genau aus diesem Grund gehe ich auch fest davon aus, dass der ganze Moscheebau völlig ausartet und alle stehen brav Spalier.
Der aggressive Islam spielt aber nun ausgerechnet bei diesem IKC-Bau keine Rolle, eher im Gegenteil.
Woher willst du das wissen?
Super, AfD! 👍
Wer an der derzeitigen Moschee am Freitag einmal langläuft sieht das da definitiv eine größere Moschee hermuss. Es musste so schon ein zweites freitagsgebet eingerichtet werden, weil der Platz für die Menge an Muslimen da nicht ausreicht.
Und wo liegt das Problem, wenn da die sogenannten Begegnungsstätten eingerichtet werden? Man würde größtenteils Menschen (Jugendliche genauso wie Erwachsene), die sonst an Orten wie Shishabars, Clubs, etc. rumtreiben an einen Ort zusammengebracht wo sie keinen Unfug treiben. Da geht es nicht nur um muslimische Menschen. So ein Ort wäre zu 100% zugänglich für jeden Menschen. Und Bildungsräume würden dafür sorgen das man mehr über die Religion lernt, was in keinen Fall verwerflich ist.
Es geht sehr wohl ausschließlich um Muslime. Andersdenkende sind bei diesen intoleranten Muslimen ganz sicher nicht Willkommen. Und wer hängt in Clubs rum? In welchen und was wäre daran schlimm? Grundschülern wird bereits mehr als genug über Religionen beigebracht. Was meiner Meinung nach überflüssig ist, da es weder einen Gott gibt, noch Religionen positiv auf unsere Gesellschaft wirken. Das Gegenteil ist der Fall. Besonders beim Islam. Unzählige Übergriffe sind ein Beleg dafür. Vielleicht täusche ich mich auch. Schön wäre es.
Hast du schon jemals mit einem Muslim geredet? Und nicht nur Retessiments von Nius nachgeblökt? Dann würdest du anfangen, ganz anders über den Islam zu denken. Aber das kommt in deiner Blase ja nicht an.
Deine Worte kannst du dir sparen, alles verlorene Liebesmüh. Solche Naivchen wie er werden eh nichts verstehen. Diese Blauäugigkeit tut schon körperlich weh.
Schonmal was von Kreuzzügen gehört?
Du darfst vor 1600 nicht mit 2025 vergleichen. Und hier ist der Islam einfach wieder im Vormarsch. In Deutschland ist es eine “ Stille“ Übernahme. Geht der Geburtendurchschnitt bei den Deutschen zurück ( jetzt ca. 1,5 Kinder) und der Durchschnitt bei muslimischen Mitbürgern bleibt so hoch ( jetzt ca. 3) kannst du dir selbst ausrechnen wann der Islam in Deutschland herrschen wird.
„Du darfst vor 1600 nicht mit 2025 vergleichen.“
Warum nicht? Ist das etwa auch antisemitisch?
„kannst du dir selbst ausrechnen wann der Islam in Deutschland herrschen wird“
In etwa 1500 Jahren. Schreckliche Vorstellung.
Nee, in 2-3 Generationen sind bereits entsprechende Mehrheiten möglich. Bist intellektuell nicht so auf Ballhöhe, oder?
Da bin ich mal auf deinen Rechenweg gespannt.
Wie naiv kann man eigentlich sein. 🤦♀️ Das eine schließt das andere ja nicht aus. Freitags in die Begegnungsstätte, islamischen Glauben heucheln, und am Sonnabend mit dem geliehenen Mercedes CLE in die Shishabar posen und sonstigen Unfug treiben.
Sie haben das Problem im ersten Absatz hervorragend beschrieben … die Menge an Muslimen… genau das ist es. Danke
Zum Ende hin wirds dann auch noch Humorvoll .. beginnt mit 100%… und endet nicht verwerflich …
Wenn Sie einen Funken Ahnung vom Wesen dieser Religion hätten ,würden sie sich nicht zu solchen abstrusen Äußerungen hinreißen lassen.
Man(n) kann, obwohl die Frauen doch wohl eher… , nur noch kotzen.
Wer freitags dort einmal zufällig vorbei kommt kann sehen wie viele Personen dort sich zum Gebet aufhalten. Da wird ne kleine Moschee wie es auf den Bildern zu sehen ist, nicht reichen. Und wegen dem Muezzinruf braucht man sich keine Gedanken machen. Ein paar Lautsprecher sind schnell angebracht. Was in Köln geht sollte in Halle ja auch funktionieren.
Sehr gut!
„AfD will Grundstücksverkäufe und Baulasten verhindern“
Sehr gut. Es gibt schon einen Betetempel und der reicht wohl auch
und dann wundern sich diese faschos warum sie vom verfassungsschutz beobachtet werden…
Und radikale Islamisten auch.
Ich bin dazu skeptisch. Die Muslime in Halle sind doch wohl Wirtschafts- und Kriegsflüchtlinge ohne Nationalgefühl. Kämpfen in der Heimat und ihr Wiederaufbau nein – kämpfen für alle Annehmlichkeiten im „gelobten Land“ sofort. Eigentlich Abtrünnige des eigenen Volkes. Das muß man denen auch mal deutlich sagen.
Komisch, dass in jedem Imbiss Bilder von zu Hause hängen.
Wie genau hast Du denn für Deine Heimat gekämpft?
Wäre es denn in seinem Zeitraum nötig gewesen?
Lieber herr bochmann, ihr einwürfe sind lustig. Danke
….ähm….nö, das waren sie noch nie.
Völlig verständlich. Religion im Allgemeinen tritt in Deutschland zunehmend in den Hintergrund. Bezogen auf jene, die hier schon ein paar Dekaden leben. Völlig egal, welche Herkunft sie haben.
Jetzt noch eine Moschee zu bauen, um eine frauenfeindliche, schwulenhassende und demokratiefeindliche Ideologie zu zementieren, ergibt keinen Sinn. Und Juden wollen die „Gläubigen“ sowieso nicht.
Politischer und ziviler Widerstand ist dringend nötig. Nein zur Islamisierung.
Und sollte die Hütte gebaut werden, wünsche ich mir einen mobilen Imbiss in der Straße mit echten und guten Würstchen aus Thüringen aus bestem Schwein.
Und wem das unbequem erscheint, kann sich bei jedem Döner in jeder Straße beschweren. Tatsache erkannt?
Mal wieder zeigt sich, welch Geistes Kind die Afd ist. Rechtsamt der Stadt, bitte übernehmen Sie.
„Rechtsamt der Stadt,“
lol….ich gehe fest 🤣
Wem glaubt ihr denn, wenn nicht dem Rechtsamt?
Auf welcher rechtlichen Grundlage sollen denn diese Anträge beruhen? Allein der erste dürfte gegen Gleichbehandlung, Religionsfreiheit, kommunale Selbstverwaltung und andere Grundrechte verstossen. Der zweite und Dritte sind so realitätsfremd…erstens sind sie inhaltsgleich, zweitens kann eine Baulasteintragung nur aufgrund eines Rechtsanspruches erfolgen, drittens wird niemand mehr Lasten eintragen als rechtlich vorgeschrieben sind….
PS: Ihr könntet mal aufhören, ständig von einem Moschee-Neubau zu schreiben. Der ist gar nicht geplant.
Ja, es hatte ja auch niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Der Abriss war ein Fehler
@MS…was soll es denn dann sein wenn nicht ein Neubau? Du solltest besser lesen!
https://dubisthalle.de/am-meeresbrunnen-in-halle-neustadt-bauantrag-fuer-neues-islamisches-kulturcenter-eingereicht-neubau-soll-in-den-kommenden-dreieinhalb-jahren-errichtet-werden
Danke!
Es gibt genug Kirchen in Halle, die nicht ausgelastet sind, die kann man freitags doch an die Moslems vermieten.
„Minarette oder Muezzinrufe seien nicht geplant.“
Wie gütig…
Die werden kommen. Wenn nicht freiwillig dann wird geklagt! Brüssel lässt grüßen!
Wenn die in Brüssel grüßen, dürften das in Neustadt kaum stören.
Gar nicht, möchte ich sogar behaupten.
Du nicht verstehen? Da wird dann in Brüssel vorm EU Gericht geklagt. So einfach wird es…
Das berühmte EU Gericht in Brüssel.
Klingt verdächtig nach Salamitaktik.
Genau so ist es
Bald müsst ihr beide auch Kopftuch tragen.
Fangt am besten schon mal damit an.
Der Islam gehört „nicht“ zu Deutschland!
Kurze Rede, langer Sinn!
Diese Aussage habe ich noch nie verstanden. Das ist, als würde man in einem Bus sitzen und behaupten, der neben mir ist kein Mitfahrer. Was ist er den sonst, wenn er gerade im Bus sitzt und mitfährt?
Das gleiche gilt für unser Land. Wer im „Bus“ Deutschland sitzt (hier dauerhaft lebt) gehört automatisch zu unserem Gemeinwesen, hat Rechte und Pflichten. Ganz zu schweigen von Muslimen mit deutschem Pass. Wer den hat, ist Teil unseres Landes, ohne wenn und aber.
“ Wer den hat, ist Teil unseres Landes, ohne wenn und aber.“…dieser Satz gilt nicht in Deutschland. Schau einfach bei der türkischen Community vorbei. Dort ist z.b. auch der Erdogan “ ihr“ Präsident und nicht etwa der Steinmeier. Kam ja schon oft genug im Öffi. Auch bei der russischen Community. Da geht’s schnell zur Wahl für Putin. Danke doppelte Staatsbürgerschaft!!!!
Du meinst also, zu Deutschland gehören nur Menschen wie du? Dann hast du eine Menge davon nicht verstanden, was es heißt, zu Deutschland zu gehören.
Wenn du im Ausland ins Gefängnis kommst, weil du Drogen geschmugelt hast, kümmert sich die Deutsche Botschaft um dich. Obwohl du Straftäter bist.
Wenn bei dir eingebrochen wird, kümmert sich die Polizei, ohne zu Fragen, ob du Nazi oder Antideutscher bist.
Wenn du hier lebst, kannst du kostenlos eine Schule oder Universität besuchen, ohne das vorher deine Sozialpunkte geprüft werden.
Das und vieles mehr macht UNSER Deutschland aus. Das Deutschland mit hohem Lebensstandard, hoher Sicherheit und starkem Sozialsystem. Bei uns läuft sicher nicht alles rund. Aber in den USA geht es vielleicht ja gerade in die Richtung, du du dir wünscht. Dann schau mal. wie viele Wissenschaftler dort gerade ihre Koffer packen, wie die Tourismuszahlen einbrechen und die Erntehelfer ausbleiben. Und dann denk nochmal über alles in Ruhe nach.
Und was hat dein Gelaber, das übrigens teilweise nicht einmal den Tatsachen entspricht, mit dem Thema, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, zu tun? Eine Aussage, die selbstverständlich korrekt ist, denn nur weil alle Religionen verfassungsmäßig zu tolerieren sind, hat der Islam nichts mit irgendeiner deutschen Historie oder DNA zu tun. Mehr noch, der Islamd steht diametral zu typischen in Deutschland vertretenen Vorstellungen und Werten. Der Islam steht nicht für Deutschland!
Du hast wirklich sehr wenig verstanden. Die Menschen, die Beobachter beschreibt, WOLLEN gar nicht zu Deutschland gehören, was sie mit ihrer zweifelhaften Loyalität zu autoritären Regierungen aus Ländern ihrer Migrationsgeschichte unter Beweis stellen.
Meinst du, die Deutschen in Amerika, die in den 1930ern NS-Ableger gegründet haben, gehörten dorthin?
Die Anführungszeichen bedeuten … das Gegenteil?
Lasst den islam machen….. die ergebnisse sieht man überall auf der welt in „islamisch geprägten“ ländern. Da blüht toleranz, wirtschaft und inovation.
Wer hat eigentlich der afd die Fragen aufgeschrieben?
Wenn man die Äußerungen der afd im Stadtrat so verfolgt, weicht das Fachwissen der Fragen doch sehr davon ab.