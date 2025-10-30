Moscheebau in Halle-Neustadt: AfD will Grundstücksverkäufe und Baulasten verhindern

In der Stadtratssitzung am Mittwoch hat das geplante Islamische Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt erneut für Diskussionen gesorgt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Raue hatte Fragen zum aktuellen Planungsstand gestellt – erhielt darauf aber zunächst keine mündliche Antwort. Die Stadtverwaltung verwies auf eine schriftliche Stellungnahme, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll.

Drei Anträge im Finanzausschuss

Ungeachtet dessen kündigte die AfD-Fraktion an, im kommenden Finanzausschuss drei Anträge einzubringen. Demnach soll die Stadtverwaltung verpflichtet werden, keine weiteren kommunalen Grundstücke an das Islamische Kulturcenter Halle (Saale) e.V. zu veräußern, keine Baulasten zugunsten des Vereins auf städtischen Flächen einzutragen, und im Falle eines rechtlich durchsetzbaren Anspruchs des Vereins auf Baulasten diese nur im notwendigen Mindestumfang und gegen eine finanzielle Entschädigung vorzunehmen.

Gerüchte über größere Baupläne

Hintergrund der Initiative sind Gerüchte, wonach das geplante IKC-Projekt größer ausfallen könnte als ursprünglich vorgesehen. Bereits im Februar 2022 hatte der Stadtrat dem Verkauf eines Grundstücks an den Trägerverein zugestimmt. Nach Angaben der AfD gebe es nun Hinweise, dass zusätzliche Flächen erworben werden sollen.

Das Islamische Kulturcenter soll laut früheren Angaben nicht nur eine Moschee, sondern auch Bildungs- und Begegnungsräume umfassen. Minarette oder Muezzinrufe seien nicht geplant.

AfD verweist auf öffentliche Skepsis

In der Begründung ihrer Anträge schreibt die AfD-Fraktion, die öffentliche Akzeptanz für Bauprojekte dieser Art habe in den vergangenen Jahren abgenommen. Insbesondere in Halle-Neustadt sei der Widerstand gegen eine mögliche Vergrößerung groß. Die Partei sieht darin eine „gesellschaftlich bedeutsame Frage für die gesamte Neustadt“ und argumentiert, der Moscheebau könne die „Integration muslimischer Menschen in die westliche Lebensweise“ erschweren.