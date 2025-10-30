Du bist Halle

Moscheebau in Halle-Neustadt: AfD will Grundstücksverkäufe und Baulasten verhindern

von · 30. Oktober 2025

62 Antworten

  1. FragefüreinenFreund sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:27 Uhr

    Heißt das, die isolierte Filterblase der afd erschwert die Integration in die westliche Lebensweise?

    Antworten
    • Daniel M. sagt:
      30. Oktober 2025 um 20:04 Uhr

      Nein, der aggressive Islam kann sich nicht ohne Widerstand verbreiten. So würde ich das interpretieren. Kann mir auch kaum vorstellen, dass solch ein Vorhaben nach all den Vorkommnissen auf Resonanz stößt. Außerdem reist ein Großteil der Menschen mit diesem Glauben bald wieder heim. Was will man dann mit solch einer Ausbildungs- und Rekrutierungsanstalt? Diesmal bin ich ganz klar auf Seiten der AFD. Hoffe, das bleibt ne Ausnahme.

      Antworten
      • Eibacke sagt:
        30. Oktober 2025 um 21:53 Uhr

        Na zum Glück gab es ja „nie“ ein aggressives Christentum. Eibacke, wie Geschichtsverssen kann man sein!

        Antworten
        • Einback sagt:
          31. Oktober 2025 um 19:56 Uhr

          Was für ein schlechtes Argument. Fandest du.das aggressive Christentum von damals etwa so gut, dass du dir so eine Aggression hierher wünschst?

          Antworten
      • Das Internet kann so viel mehr sagt:
        30. Oktober 2025 um 21:54 Uhr

        Hmm, nur ist der hier tätige Verein der liberale Flügel, der nix mit Aggressivität zu tun haben will. Somit ist dein „Widerstand“ „diesmal“ falsch interpretiert.

        Antworten
        • Fragen über Fragen sagt:
          31. Oktober 2025 um 22:56 Uhr

          Na, haben die mal ofengelegt wo die Kohle herkommt? Meist von Erdogan oder den Golfstaaten – und das verheißt nichts Gutes. Wer stellt. und zahlt den Imam – hat der in Deutschland studiert oder ist der aus diesen Ländern importiert? Haben Schiiten dort auch einen Platz und Aleviten? Wenn nein war es wohl nichts mit liberal …. Also, bitte aufklären bzw. nachfragen lieber Stadtrat.
          Noch ne Frage: Wieviele chrisliche Kirchenbauten hat Saudi Arabien die letzten 50 Jahre genehmigt?

          Antworten
      • SagJaNur sagt:
        30. Oktober 2025 um 22:44 Uhr

        Na da plustert sich der kleine Fascho wieder auf…. Welcher „aggressive Islam“ soll das denn sein? Menschen islamischen Glaubens sind in großer Zahl bereits mehr als 60 Jahre in Deutschland. Wurde gerade wieder groß gefeiert. Woher willst du also wissen, dass die wieder heim reisen? Was ist gegen Ausbildung einzuwänden? Bei dir wäre das auch mal ganz gut gewesen. Und Rekrutierungsanstalt ist das wohl nur in deinen braunblauen Alpträumen. Du bist nicht nur diesmal ganz klar auf Seiten der AfD, du steckst tief in deren Rektum. Schön braun ist es da.

        Antworten
      • 10010110 sagt:
        30. Oktober 2025 um 22:50 Uhr

        Außerdem reist ein Großteil der Menschen mit diesem Glauben bald wieder heim.

        Das dachte man bei den „Gastarbeitern“ der 1970er im Westen auch, und nun sieh dir an, was daraus geworden ist.

        Antworten
      • ICH sagt:
        30. Oktober 2025 um 23:09 Uhr

        „Außerdem reist ein Großteil der Menschen mit diesem Glauben bald wieder heim.“ – Haha, na komm schon, das glaubst du doch selbst nicht. Niemals wird irgendjemand wieder heimreisen. Freiwillig sowieso nicht und unser Versagerstaat kriegt in diese Richtung eh nichts hin. Und genau aus diesem Grund gehe ich auch fest davon aus, dass der ganze Moscheebau völlig ausartet und alle stehen brav Spalier.

        Antworten
      • Martin Bochmann sagt:
        30. Oktober 2025 um 23:43 Uhr

        Der aggressive Islam spielt aber nun ausgerechnet bei diesem IKC-Bau keine Rolle, eher im Gegenteil.

        Antworten
  2. schlauer 🦊 sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:29 Uhr

    Super, AfD! 👍

    Antworten
  3. Mansur sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:34 Uhr

    Wer an der derzeitigen Moschee am Freitag einmal langläuft sieht das da definitiv eine größere Moschee hermuss. Es musste so schon ein zweites freitagsgebet eingerichtet werden, weil der Platz für die Menge an Muslimen da nicht ausreicht.

    Und wo liegt das Problem, wenn da die sogenannten Begegnungsstätten eingerichtet werden? Man würde größtenteils Menschen (Jugendliche genauso wie Erwachsene), die sonst an Orten wie Shishabars, Clubs, etc. rumtreiben an einen Ort zusammengebracht wo sie keinen Unfug treiben. Da geht es nicht nur um muslimische Menschen. So ein Ort wäre zu 100% zugänglich für jeden Menschen. Und Bildungsräume würden dafür sorgen das man mehr über die Religion lernt, was in keinen Fall verwerflich ist.

    Antworten
    • Daniel M. sagt:
      30. Oktober 2025 um 20:13 Uhr

      Es geht sehr wohl ausschließlich um Muslime. Andersdenkende sind bei diesen intoleranten Muslimen ganz sicher nicht Willkommen. Und wer hängt in Clubs rum? In welchen und was wäre daran schlimm? Grundschülern wird bereits mehr als genug über Religionen beigebracht. Was meiner Meinung nach überflüssig ist, da es weder einen Gott gibt, noch Religionen positiv auf unsere Gesellschaft wirken. Das Gegenteil ist der Fall. Besonders beim Islam. Unzählige Übergriffe sind ein Beleg dafür. Vielleicht täusche ich mich auch. Schön wäre es.

      Antworten
      • SagJaNur sagt:
        30. Oktober 2025 um 22:47 Uhr

        Hast du schon jemals mit einem Muslim geredet? Und nicht nur Retessiments von Nius nachgeblökt? Dann würdest du anfangen, ganz anders über den Islam zu denken. Aber das kommt in deiner Blase ja nicht an.

        Antworten
      • Läuft ins Leere sagt:
        30. Oktober 2025 um 23:12 Uhr

        Deine Worte kannst du dir sparen, alles verlorene Liebesmüh. Solche Naivchen wie er werden eh nichts verstehen. Diese Blauäugigkeit tut schon körperlich weh.

        Antworten
      • @Daniel M. sagt:
        31. Oktober 2025 um 08:59 Uhr

        Schonmal was von Kreuzzügen gehört?

        Antworten
        • @@ sagt:
          31. Oktober 2025 um 15:40 Uhr

          Du darfst vor 1600 nicht mit 2025 vergleichen. Und hier ist der Islam einfach wieder im Vormarsch. In Deutschland ist es eine “ Stille“ Übernahme. Geht der Geburtendurchschnitt bei den Deutschen zurück ( jetzt ca. 1,5 Kinder) und der Durchschnitt bei muslimischen Mitbürgern bleibt so hoch ( jetzt ca. 3) kannst du dir selbst ausrechnen wann der Islam in Deutschland herrschen wird.

          Antworten
          • Muslmännl sagt:
            31. Oktober 2025 um 16:16 Uhr

            „Du darfst vor 1600 nicht mit 2025 vergleichen.“

            Warum nicht? Ist das etwa auch antisemitisch?

            „kannst du dir selbst ausrechnen wann der Islam in Deutschland herrschen wird“

            In etwa 1500 Jahren. Schreckliche Vorstellung.

            Antworten
    • 10010110 sagt:
      30. Oktober 2025 um 22:55 Uhr

      Man würde größtenteils Menschen (Jugendliche genauso wie Erwachsene), die sonst an Orten wie Shishabars, Clubs, etc. rumtreiben an einen Ort zusammengebracht wo sie keinen Unfug treiben.

      Wie naiv kann man eigentlich sein. 🤦‍♀️ Das eine schließt das andere ja nicht aus. Freitags in die Begegnungsstätte, islamischen Glauben heucheln, und am Sonnabend mit dem geliehenen Mercedes CLE in die Shishabar posen und sonstigen Unfug treiben.

      Antworten
    • Zappelphillip sagt:
      31. Oktober 2025 um 10:35 Uhr

      Sie haben das Problem im ersten Absatz hervorragend beschrieben … die Menge an Muslimen… genau das ist es. Danke
      Zum Ende hin wirds dann auch noch Humorvoll .. beginnt mit 100%… und endet nicht verwerflich …
      Wenn Sie einen Funken Ahnung vom Wesen dieser Religion hätten ,würden sie sich nicht zu solchen abstrusen Äußerungen hinreißen lassen.

      Antworten
  4. Norbert Normal sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:37 Uhr

    Man(n) kann, obwohl die Frauen doch wohl eher… , nur noch kotzen.

    Antworten
  5. Norbert sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:44 Uhr

    Wer freitags dort einmal zufällig vorbei kommt kann sehen wie viele Personen dort sich zum Gebet aufhalten. Da wird ne kleine Moschee wie es auf den Bildern zu sehen ist, nicht reichen. Und wegen dem Muezzinruf braucht man sich keine Gedanken machen. Ein paar Lautsprecher sind schnell angebracht. Was in Köln geht sollte in Halle ja auch funktionieren.

    Antworten
  6. Helmut sagt:
    30. Oktober 2025 um 17:51 Uhr

    Sehr gut!

    Antworten
  7. Detlef sagt:
    30. Oktober 2025 um 18:03 Uhr

    „AfD will Grundstücksverkäufe und Baulasten verhindern“
    Sehr gut. Es gibt schon einen Betetempel und der reicht wohl auch

    Antworten
  8. eftalanquest sagt:
    30. Oktober 2025 um 18:06 Uhr

    und dann wundern sich diese faschos warum sie vom verfassungsschutz beobachtet werden…

    Antworten
  9. Nachdenklicher sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:01 Uhr

    Ich bin dazu skeptisch. Die Muslime in Halle sind doch wohl Wirtschafts- und Kriegsflüchtlinge ohne Nationalgefühl. Kämpfen in der Heimat und ihr Wiederaufbau nein – kämpfen für alle Annehmlichkeiten im „gelobten Land“ sofort. Eigentlich Abtrünnige des eigenen Volkes. Das muß man denen auch mal deutlich sagen.

    Antworten
  10. Sonstiger sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:02 Uhr

    Völlig verständlich. Religion im Allgemeinen tritt in Deutschland zunehmend in den Hintergrund. Bezogen auf jene, die hier schon ein paar Dekaden leben. Völlig egal, welche Herkunft sie haben.

    Jetzt noch eine Moschee zu bauen, um eine frauenfeindliche, schwulenhassende und demokratiefeindliche Ideologie zu zementieren, ergibt keinen Sinn. Und Juden wollen die „Gläubigen“ sowieso nicht.
    Politischer und ziviler Widerstand ist dringend nötig. Nein zur Islamisierung.
    Und sollte die Hütte gebaut werden, wünsche ich mir einen mobilen Imbiss in der Straße mit echten und guten Würstchen aus Thüringen aus bestem Schwein.
    Und wem das unbequem erscheint, kann sich bei jedem Döner in jeder Straße beschweren. Tatsache erkannt?

    Antworten
  11. Insider sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:08 Uhr

    Mal wieder zeigt sich, welch Geistes Kind die Afd ist. Rechtsamt der Stadt, bitte übernehmen Sie.

    Antworten
  12. MS sagt:
    30. Oktober 2025 um 19:13 Uhr

    Auf welcher rechtlichen Grundlage sollen denn diese Anträge beruhen? Allein der erste dürfte gegen Gleichbehandlung, Religionsfreiheit, kommunale Selbstverwaltung und andere Grundrechte verstossen. Der zweite und Dritte sind so realitätsfremd…erstens sind sie inhaltsgleich, zweitens kann eine Baulasteintragung nur aufgrund eines Rechtsanspruches erfolgen, drittens wird niemand mehr Lasten eintragen als rechtlich vorgeschrieben sind….

    PS: Ihr könntet mal aufhören, ständig von einem Moschee-Neubau zu schreiben. Der ist gar nicht geplant.

    Antworten
  13. Rarum sagt:
    31. Oktober 2025 um 05:55 Uhr

    Es gibt genug Kirchen in Halle, die nicht ausgelastet sind, die kann man freitags doch an die Moslems vermieten.

    Antworten
  14. ironie sagt:
    31. Oktober 2025 um 07:28 Uhr

    „Minarette oder Muezzinrufe seien nicht geplant.“

    Wie gütig…

    Antworten
  15. 2.Opa gegen Links und Rechts sagt:
    31. Oktober 2025 um 08:02 Uhr

    Der Islam gehört „nicht“ zu Deutschland!
    Kurze Rede, langer Sinn!

    Antworten
    • Lubob sagt:
      31. Oktober 2025 um 12:37 Uhr

      Diese Aussage habe ich noch nie verstanden. Das ist, als würde man in einem Bus sitzen und behaupten, der neben mir ist kein Mitfahrer. Was ist er den sonst, wenn er gerade im Bus sitzt und mitfährt?

      Das gleiche gilt für unser Land. Wer im „Bus“ Deutschland sitzt (hier dauerhaft lebt) gehört automatisch zu unserem Gemeinwesen, hat Rechte und Pflichten. Ganz zu schweigen von Muslimen mit deutschem Pass. Wer den hat, ist Teil unseres Landes, ohne wenn und aber.

      Antworten
      • Beobachter sagt:
        31. Oktober 2025 um 15:47 Uhr

        “ Wer den hat, ist Teil unseres Landes, ohne wenn und aber.“…dieser Satz gilt nicht in Deutschland. Schau einfach bei der türkischen Community vorbei. Dort ist z.b. auch der Erdogan “ ihr“ Präsident und nicht etwa der Steinmeier. Kam ja schon oft genug im Öffi. Auch bei der russischen Community. Da geht’s schnell zur Wahl für Putin. Danke doppelte Staatsbürgerschaft!!!!

        Antworten
        • lubob sagt:
          31. Oktober 2025 um 16:58 Uhr

          Du meinst also, zu Deutschland gehören nur Menschen wie du? Dann hast du eine Menge davon nicht verstanden, was es heißt, zu Deutschland zu gehören.

          Wenn du im Ausland ins Gefängnis kommst, weil du Drogen geschmugelt hast, kümmert sich die Deutsche Botschaft um dich. Obwohl du Straftäter bist.

          Wenn bei dir eingebrochen wird, kümmert sich die Polizei, ohne zu Fragen, ob du Nazi oder Antideutscher bist.

          Wenn du hier lebst, kannst du kostenlos eine Schule oder Universität besuchen, ohne das vorher deine Sozialpunkte geprüft werden.

          Das und vieles mehr macht UNSER Deutschland aus. Das Deutschland mit hohem Lebensstandard, hoher Sicherheit und starkem Sozialsystem. Bei uns läuft sicher nicht alles rund. Aber in den USA geht es vielleicht ja gerade in die Richtung, du du dir wünscht. Dann schau mal. wie viele Wissenschaftler dort gerade ihre Koffer packen, wie die Tourismuszahlen einbrechen und die Erntehelfer ausbleiben. Und dann denk nochmal über alles in Ruhe nach.

          Antworten
          • ICH sagt:
            31. Oktober 2025 um 19:29 Uhr

            Und was hat dein Gelaber, das übrigens teilweise nicht einmal den Tatsachen entspricht, mit dem Thema, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, zu tun? Eine Aussage, die selbstverständlich korrekt ist, denn nur weil alle Religionen verfassungsmäßig zu tolerieren sind, hat der Islam nichts mit irgendeiner deutschen Historie oder DNA zu tun. Mehr noch, der Islamd steht diametral zu typischen in Deutschland vertretenen Vorstellungen und Werten. Der Islam steht nicht für Deutschland!

            Antworten
          • blub blub sagt:
            31. Oktober 2025 um 19:33 Uhr

            Du hast wirklich sehr wenig verstanden. Die Menschen, die Beobachter beschreibt, WOLLEN gar nicht zu Deutschland gehören, was sie mit ihrer zweifelhaften Loyalität zu autoritären Regierungen aus Ländern ihrer Migrationsgeschichte unter Beweis stellen.

            Meinst du, die Deutschen in Amerika, die in den 1930ern NS-Ableger gegründet haben, gehörten dorthin?

            Antworten
    • Hää sagt:
      31. Oktober 2025 um 12:55 Uhr

      Die Anführungszeichen bedeuten … das Gegenteil?

      Antworten
  16. Ich2 sagt:
    31. Oktober 2025 um 12:56 Uhr

    Lasst den islam machen….. die ergebnisse sieht man überall auf der welt in „islamisch geprägten“ ländern. Da blüht toleranz, wirtschaft und inovation.

    Antworten
  17. Aufmerksamer Beobachter sagt:
    31. Oktober 2025 um 15:35 Uhr

    Wer hat eigentlich der afd die Fragen aufgeschrieben?
    Wenn man die Äußerungen der afd im Stadtrat so verfolgt, weicht das Fachwissen der Fragen doch sehr davon ab.

    Antworten

