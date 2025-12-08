Ärztin Silke Burkert unterstützt den Bus Vierjahreszeiten

Fast jeden Tag ist der Bus “Vierjahreszeiten” in Halle (Saale) unterwegs. Obdachlose und Bedürftige Menschen bekommen hier Unterstützung – ein heißes Getränke, eine warme Suppe oder auch neue Kleidung wie Handschuhe oder Winterjacken.

Die Betreiber sind dabei auf Spenden angewiesen. HNO-Ärztin und SPD-Stadträtin Silke Burkert hat eine Spenden von 700 Euro überreicht. In ihrer Arztpraxis hatte sie eine Spendenbox aufgestellt und die Summer verdoppelt.

Burkert engagiert sich regelmäßig für soziale Projekte. Die Bahnhofsmission, das Kinderhaus Schnitte und die Johanniter durften sich in den vergangenen Monaten auch bereits über Spenden freuen.