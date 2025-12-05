Montag ist „Stiller Tag“ auf dem Weihnachtsmarkt in Halle

Immer Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr und Sonntag von 11 bis 12 Uhr, gibt es eine „Stille Stunde“ auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale). Dann wird keine Musik abgespielt. Am Montag, dem 8. Dezember 2025, bleibt es den ganzen Tag still.

Die Aktion soll Menschen den Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglichen, die besonders empfindlich auf Geräusche reagieren. Hintergrund können dabei unter anderem Autismus oder Migräne sein. Die täglich erste Stunde wurde auch deshalb ausgewählt, weil der Weihnachtsmarkt zu dieser Zeit noch leerer ist und damit ein weiterer Faktor für eine Reizüberflutung so weit wie möglich ausgeschlossen werden kann.