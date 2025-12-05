Montag ist „Stiller Tag“ auf dem Weihnachtsmarkt in Halle
Immer Montag bis Samstag von 10 bis 11 Uhr und Sonntag von 11 bis 12 Uhr, gibt es eine „Stille Stunde“ auf dem Weihnachtsmarkt in Halle (Saale). Dann wird keine Musik abgespielt. Am Montag, dem 8. Dezember 2025, bleibt es den ganzen Tag still.
Die Aktion soll Menschen den Besuch des Weihnachtsmarktes ermöglichen, die besonders empfindlich auf Geräusche reagieren. Hintergrund können dabei unter anderem Autismus oder Migräne sein. Die täglich erste Stunde wurde auch deshalb ausgewählt, weil der Weihnachtsmarkt zu dieser Zeit noch leerer ist und damit ein weiterer Faktor für eine Reizüberflutung so weit wie möglich ausgeschlossen werden kann.
Nur noch Schwachsinn aus der Ecke, die das angewiesen haben. Es 8kommt noch soweit, dass der Geruch vom Bratwerk, Glühwein, Eierkuchen verboten wird.
Nur (noch) Schwachsinn aus Deiner Ecke!
Wegen einer! Stunde am Tag, an dem es auf dem Weihnachtsmarkt still, so ein Getöse zu veranstalten ist einfach gruselig! Es gibt keine einfachere Möglichkeit, wenigstens ein bischen Empathie zu zeigen! Die Dich überhaupt nichts kostet!
Eine Stunde ist zu kurz.
Wovon handelt der Artikel?
So eine dumme Initiative. 🙄 Es gibt mittlerweile so viele kleine Weihnachtsmärkte an anderen Orten in der Stadt, dass reizempfindliche Menschen auch dort hingehen könnten. Ich gehe doch auch nicht auf ein Metal-Konzert und beschwere mich über die Lautstärke. 🤦♀️
Was störts dich. Du gehst nicht auf den Weihnachtsmarkt, nicht den großen, kleinen, lauten, leisen. Du bist nur ein Troll.
Sehr angenehm. Dann kann man endlich mal Weihnachtsstimmung genießen, ohne das hundertste Mal von White Christmas zugedudelt zu werden.
Ich bin mir nicht sicher ob viele verschiedene Störgeräusche nicht anstrengender sind als Weihnachtsmusik.
So richtig kann ich dieser Aktion nichts abgewinnen.
Ich war gestern Abend selbst auf dem Weihnachtsmarkt.
Die Musik war gar nicht so laut.
Die Geräuschkulisse entstand eher durch die Menschen, die da waren,
Unterhaltungen, Lachen usw.
Und natürlich durch das Glockenspiel vom Roten Turm.
Also, was soll das?
Du musst ja nicht jeden einzelnen Tag auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wenn es dir zu leise ist, machst du am Montag eben mal etwas Haushalt oder Körperpflege.
Wenn du die Musik hingegen sowieso kaum wahrnimmst, dürft es aber eigentlich auch gar kein Problem geben…
Die Aktion stört niemanden, hilft aber einigen Personen. Hier von Schwachsinn zu fabulieren oder mit Ausweichideen zu kommen (@Nulli: dein Vergleich hinkt! Vielleicht will ich ja was spezielles auf dem Weihnachtsmarkt, was es bei den kleinen nicht gibt) ist irgendwie asozial.
Vielleicht will ich ja was auf einem Metal-Konzert, was es bei einem Liederabend nicht gibt.
Solch Petitessen sind inzwischen doch einfach nur noch egal. Wer noch auf Weihnachtsmärkte geht, die ringsherum mit Panzersperren gesichert sind und auf denen überall und ringsherum Polizei steht, so daß man das Gefühl hat, in einem Kriegsgebiet statt auf einem unbeschwerten Weihnachtsmarkt zu sein, der hat wahrscheinlich leicht masochistische Neigungen. Ich denke, wenn man noch Weihnachtsmärkte wie vor 2020 bzw. vor 2015 erleben möchte, sollte man Kurzurlaube in Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland, Estland buchen. Oder auch Dänemark. Das Gebiet, das wir noch als Deutschland kennen, hat fertig und sollte die weißen Fahnen hissen.