Montag ist „Stiller Tag“ auf dem Weihnachtsmarkt in Halle

von · 5. Dezember 2025

13 Antworten

  1. HNO sagt:
    5. Dezember 2025 um 08:54 Uhr

    Nur noch Schwachsinn aus der Ecke, die das angewiesen haben. Es 8kommt noch soweit, dass der Geruch vom Bratwerk, Glühwein, Eierkuchen verboten wird.

    • W sagt:
      5. Dezember 2025 um 13:54 Uhr

      Nur (noch) Schwachsinn aus Deiner Ecke!
      Wegen einer! Stunde am Tag, an dem es auf dem Weihnachtsmarkt still, so ein Getöse zu veranstalten ist einfach gruselig! Es gibt keine einfachere Möglichkeit, wenigstens ein bischen Empathie zu zeigen! Die Dich überhaupt nichts kostet!

  2. Beate sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:00 Uhr

    Eine Stunde ist zu kurz.

  3. 10010110 sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:13 Uhr

    So eine dumme Initiative. 🙄 Es gibt mittlerweile so viele kleine Weihnachtsmärkte an anderen Orten in der Stadt, dass reizempfindliche Menschen auch dort hingehen könnten. Ich gehe doch auch nicht auf ein Metal-Konzert und beschwere mich über die Lautstärke. 🤦‍♀️

  4. SagJaNur sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:43 Uhr

    Sehr angenehm. Dann kann man endlich mal Weihnachtsstimmung genießen, ohne das hundertste Mal von White Christmas zugedudelt zu werden.

  5. Hans sagt:
    5. Dezember 2025 um 10:48 Uhr

    Ich bin mir nicht sicher ob viele verschiedene Störgeräusche nicht anstrengender sind als Weihnachtsmusik.

  6. Michael sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:25 Uhr

    So richtig kann ich dieser Aktion nichts abgewinnen.
    Ich war gestern Abend selbst auf dem Weihnachtsmarkt.
    Die Musik war gar nicht so laut.
    Die Geräuschkulisse entstand eher durch die Menschen, die da waren,
    Unterhaltungen, Lachen usw.
    Und natürlich durch das Glockenspiel vom Roten Turm.
    Also, was soll das?

    • das soll was sagt:
      5. Dezember 2025 um 15:18 Uhr

      Du musst ja nicht jeden einzelnen Tag auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wenn es dir zu leise ist, machst du am Montag eben mal etwas Haushalt oder Körperpflege.

      Wenn du die Musik hingegen sowieso kaum wahrnimmst, dürft es aber eigentlich auch gar kein Problem geben…

  7. Nachgedacht sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:20 Uhr

    Die Aktion stört niemanden, hilft aber einigen Personen. Hier von Schwachsinn zu fabulieren oder mit Ausweichideen zu kommen (@Nulli: dein Vergleich hinkt! Vielleicht will ich ja was spezielles auf dem Weihnachtsmarkt, was es bei den kleinen nicht gibt) ist irgendwie asozial.

  8. Weihnachten wie früher sagt:
    5. Dezember 2025 um 18:13 Uhr

    Solch Petitessen sind inzwischen doch einfach nur noch egal. Wer noch auf Weihnachtsmärkte geht, die ringsherum mit Panzersperren gesichert sind und auf denen überall und ringsherum Polizei steht, so daß man das Gefühl hat, in einem Kriegsgebiet statt auf einem unbeschwerten Weihnachtsmarkt zu sein, der hat wahrscheinlich leicht masochistische Neigungen. Ich denke, wenn man noch Weihnachtsmärkte wie vor 2020 bzw. vor 2015 erleben möchte, sollte man Kurzurlaube in Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland, Estland buchen. Oder auch Dänemark. Das Gebiet, das wir noch als Deutschland kennen, hat fertig und sollte die weißen Fahnen hissen.

